O Velikonocích nevydržel bez pití, opilce za volantem chytili během tří dnů třikrát

  12:54
Třikrát za prodloužený velikonoční víkend přistihli policisté v ostravské části Vratimov pětadvacetiletého řidiče za volantem opilého. Dechové zkoušky ukázaly, že měl pokaždé více než jedno promile alkoholu. O jeho trestu za ohrožení pod vlivem návykové látky v příštích dnech rozhodne soud.

KRIMI

V prvním případě muž podle policie usedl za volant přesto, že si předtím podle vlastního vyjádření dal červené víno. Tvrdil, že chtěl auto jenom přeparkovat. Dechová zkouška ukázala přes 1,3 promile alkoholu. „Policisté mladému muži zakázali jízdu,“ řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Následující den stejní policisté při noční službě narazili na téhož řidiče podruhé. Při zkoušce nadýchal okolo 1,7 promile alkoholu.

Během Velikonočního pondělí je na silnicích nebezpečno. V hlavní roli je alkohol

„Následoval stejný postup, zakázání jízdy a předvolání řidiče po vystřízlivění na služebnu,“ doplnila Michalíková.

Jenže hříšník se podle jejích slov ani napodruhé nepoučil a jen za několik hodin znovu usedl za volant.

„Myslel si, že už ho policisté nemůžou znovu chytit. Pod vlivem alkoholu jel na čerpací stanici pro cigarety. Tentokrát přístroj ukázal pozitivní výsledek okolo 1,9 promile. Jak se ukázalo, ve všech třech případech měl řidič řídit vypůjčené vozidlo, které měl užívat pro cestu do zaměstnání,“ uzavřela mluvčí.

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Beznadějně plné. Pobytové služby pro seniory se rezervují i rok dopředu

ilustrační snímek

Ostrava se snaží vyřešit nedostatek odlehčovacích služeb pro seniory, volné termíny si totiž lidé zamlouvají i rok dopředu. Obrovský zájem o tyto služby potvrdilo i nové zařízení v Porubě, které svou...

9. dubna 2026  5:53

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

vydáno 9. dubna 2026

USK za osmnáct, Žabiny bez dvou za dvacet. Favoritky zdárně rozjely semifinále

Petra Malíková z USK Praha hledá v semifinále s KP Brno cestu kolem Sary...

Skoro totožnými výsledky začaly semifinálové série Chance ŽBL. Obhájkyně titulu z USK Praha si na domácí palubovce poradily 106:49 s KP Brno. Žabiny zase na jihu Moravy předčily 106:52 basketbalistky...

8. dubna 2026  19:58,  aktualizováno  21:51

Breda dál překvapuje, v podzemí obchodního domu našli dosud neznámou místnost

Správce Bredy v Opavě Marek Zygula u navrtaného otvoru do objevené místnosti,...

V podzemí rekonstruované budovy bývalého obchodního domu Breda v Opavě našli dosud neznámou místnost. Ve středu o tom informoval mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. O nalezených prostorech...

8. dubna 2026  18:50

To je fofr! Ostravanky jdou do semifinále hned druhý den po svém postupu

Eliška Kubíčková z SBŠ Ostrava se s míčem valí obranou Levhartic Chomutov,...

Ani 22 hodin nemají basketbalistky SBŠ Ostrava na to, aby si oddechly po pětizápasové čtvrtfinálové bitvě s Levharticemi Chomutov, kterou ukončily úterním vítězstvím 83:72. Do semifinále nejvyšší...

8. dubna 2026  15:22

Bruntál prohrál boj o katastrální úřad. Do Krnova je to na celý den, zní z regionu

Geometrický plán slouží k zaměření hranic pozemků či staveb

Bruntálské katastrální pracoviště k 30. září definitivně končí. Navzdory silným protestům místních starostů a jednání na ministerstvu se celá agenda přesune do Krnova. Úřad argumentuje úsporami a...

8. dubna 2026

Největší hvězdou Tretry bude sprinter Lyles, má atakovat rekord na 150 metrů

Noah Lyles se raduje, na americkém šampionátu si vyběhal pařížskou olympiádu.

Nejlepší světový sprinter současnosti Noah Lyles, který se o víkendu oženil, bude 16. června největší hvězdou letošní Zlaté tretry Ostrava. Oznámili to její pořadatelé s tím, že tentokrát bude z...

8. dubna 2026  12:21

Zanedbaný servis. Policie obvinila řidiče i firmu za nehodu autobusu v Beskydech

Ve Starých Hamrech se převrátil autobus se studenty. Zranilo se přes třicet...

Za loňskou nehodu autobusu se studenty v Beskydech obvinili policisté dva muže a firmu. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Vůz se tehdy v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku...

8. dubna 2026  10:58

Nový domov i unikátní péče o postižené. Ostrava řeší nedostatek míst pro seniory

Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Podle demografických prognóz se má počet seniorů v Ostravě v příštích letech až zdvojnásobit, město proto plánuje navýšit kapacitu v domovech důchodců. Největší investicí bude výstavba zařízení se...

8. dubna 2026  8:15

Podzemní otřesy na Karvinsku zabíjely. Po konci těžby jich ubude, ale zcela nezmizí

Poslední tragický důlní otřes na Karvinsku se stal 12. ledna 2023, kdy zemřel...

Znají je všichni lidé žijící na Karvinsku. Několikrát ročně regionem někdy méně, jindy znatelně více zatřásla země coby následek hornického působení. Po konci těžby černého uhlí bude otřesů znatelně...

8. dubna 2026  5:50

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

7. dubna 2026  22:56,  aktualizováno  23:01

Mohlo by Vás zajímat

