O Velikonocích nevydržel bez pití, opilce za volantem chytili během tří dnů třikrát

V prvním případě muž podle policie usedl za volant přesto, že si předtím podle vlastního vyjádření dal červené víno. Tvrdil, že chtěl auto jenom přeparkovat. Dechová zkouška ukázala přes 1,3 promile alkoholu. „Policisté mladému muži zakázali jízdu,“ řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Následující den stejní policisté při noční službě narazili na téhož řidiče podruhé. Při zkoušce nadýchal okolo 1,7 promile alkoholu.
|
Během Velikonočního pondělí je na silnicích nebezpečno. V hlavní roli je alkohol
„Následoval stejný postup, zakázání jízdy a předvolání řidiče po vystřízlivění na služebnu,“ doplnila Michalíková.
Jenže hříšník se podle jejích slov ani napodruhé nepoučil a jen za několik hodin znovu usedl za volant.
„Myslel si, že už ho policisté nemůžou znovu chytit. Pod vlivem alkoholu jel na čerpací stanici pro cigarety. Tentokrát přístroj ukázal pozitivní výsledek okolo 1,9 promile. Jak se ukázalo, ve všech třech případech měl řidič řídit vypůjčené vozidlo, které měl užívat pro cestu do zaměstnání,“ uzavřela mluvčí.