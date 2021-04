Je chyba, když rodiče přestanou dětem číst, říká blogerka Opičí matka

Kdy jste začala s psaním recenzí dětských knih? A proč jste zvolila formát internetového blogu?

Začala jsem blogovat na začátku léta 2016. Byla to v pravém slova smyslu psychohygiena. Měla jsem v tu chvíli rok a půl stará dvojčata a můj život se točil převážně kolem obsluhy mrňat. Zároveň jsem ale začala zjišťovat, kolik vychází nádherných knih pro děti a měla jsem potřebu to sdílet. Nikomu jsem o tom ale neřekla, blog Opičí matky jsem nijak nepropagovala, psala jsem opravdu pro sebe a říkala jsem si, pokud to někoho zaujme, prima, pokud ne, nic se neděje. Blogovala jsem už dřív, ale na jiné platformě a na jiné téma, takže mi to přišlo známé a pohodlné.

Čtenářem se člověk stává ještě dříve, než se naučí číst. Láska k příběhu je u předškolních dětí obrovská. Petra Žallmannová recenzentka knih, autorka blogu Opičí matka