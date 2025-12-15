Unikátní premiéra. Ostravští lékaři zachránili pacientovi nohu operací přes zápěstí

Specialisté z vítkovické nemocnice v Ostravě mají za sebou přelomový zákrok. Jako první v republice pacientovi rozšířili zablokovanou stehenní tepnu přes zápěstí. Bez této operace muži hrozilo akutní ucpání tepny, které může vést i ke ztrátě končetiny.

Jerzy Bezecny (vlevo) na operačním sále. | foto: Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice

„Specialisté z Vaskulárního centra Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice jako první v České republice provedli angioplastiku tepen dolních končetin u pacienta s postižením stehenních tepen pomocí takzvaného radiálního přístupu – tedy vpichem do zápěstí,“ popsala zákrok Andrea Jalůvková, manažerka pro marketing Nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích.

Metoda se běžně používá při operacích srdce, u dolních končetin je ale překážkou velká vzdálenost. Vítkovičtí lékaři ji zdolali díky spolupráci s dodavatelem speciálního instrumentaria.

Tradiční postup přes třísla nebyl možný

„Pro výkony na tepnách dolních končetin vedených přes ruku je zapotřebí specifické, velmi dlouhé instrumentarium, které dosáhne ze zápěstí až do nohy. Pacient s tímto konkrétním typem postižení stehenních tepen byl touto metodou ošetřen v Česku poprvé,“ řekl Jerzy Bezecny, zástupce primáře Interního oddělení a vedoucí angiologického programu vítkovické nemocnice.

Pro nestandardní postup se lékaři rozhodli u muže, který v minulosti podstoupil složitý cévní bypass do pánevních tepen. Když mu teď hrozil akutní uzávěr tepny, kvůli předchozím operacím v oblasti třísel zvolili cestu přes zápěstí pravé ruky. Operovali jej koncem listopadu.

Vítkovická nemocnice má 170 let, začínala s personálem bez kvalifikace

Do budoucna by se takto mohlo postupovat u všech nemocných po opakovaných cévních operacích. „U nich jsme často nuceni provádět výkony přístupem přes zjizvená třísla, což je technicky náročné a pro pacienta nepříjemné. Vstup přes zápěstí tyto komplikace eliminuje,“ dodal Bezecny.

Postup je také šetrnější. Při přístupu přes tříslo musí člověk ležet nehybně na zádech dvanáct a více hodin, aby velká stehenní tepna nezačala krvácet. U zákroku provedeného zápěstím stačí na ruku na tři hodiny nasadit kompresní náramek. „Pacient se může prakticky ihned po výkonu posadit, najíst se a dojít si na toaletu,“ upřesnil lékař.

Metodu ale zatím plně nehradí zdravotní pojišťovny, o zavedení úhrady se právě jedná.

