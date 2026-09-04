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Na Opavsku našli nebezpečnou Váňušu. Raritní raketa obsahuje téměř 30 kilo trhaviny

Dalibor Maňas
  15:38

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Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena neřízená sovětská raketa s označením M-31 "Váňuša“ z období 2. světové války o ráži 300mm. (4. září 2026) | foto: Policie ČR

Policejní pyrotechnici dnes vyrazili do Malých Hoštic na Opavsku, kde dělníci při výkopových pracech narazili na munici z období druhé světové války. V zemi tam ležela neřízená sovětská raketa Váňuša ukrývající téměř třicet kilogramů trhaviny. Pyrotechnici ji zneškodní výbuchem.
Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena neřízená sovětská raketa s označením M-31 "Váňuša“ z období 2. světové války o ráži 300mm. (4. září 2026)

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„Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena neřízená sovětská raketa s označením M-31 ‚Váňuša‘ z období 2. světové války o ráži 300mm. Hmotnost laborované trhaviny 29 kg. Účelem rakety bylo zejména ničení plošných a opevněných cílů,“ uvedli policisté na síti X.

Policisté raritní a nebezpečnou munici bezpečně převezli na vhodné místo, kde ji čeká likvidace řízeným výbuchem.

„Evakuace nebyla nařízena a nikdo nebyl zraněný,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Na Opavsku našli nebezpečnou Váňušu. Raritní raketa obsahuje téměř 30 kilo trhaviny

Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena...

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