Na Opavsku našli nebezpečnou Váňušu. Raritní raketa obsahuje téměř 30 kilo trhaviny

„Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena neřízená sovětská raketa s označením M-31 ‚Váňuša‘ z období 2. světové války o ráži 300mm. Hmotnost laborované trhaviny 29 kg. Účelem rakety bylo zejména ničení plošných a opevněných cílů,“ uvedli policisté na síti X.
Policisté raritní a nebezpečnou munici bezpečně převezli na vhodné místo, kde ji čeká likvidace řízeným výbuchem.
„Evakuace nebyla nařízena a nikdo nebyl zraněný,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.
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