Tři roky bude trvat oprava železniční trati mezi Opavou a Hlučínem, konkrétně jejího úseku poblíž Malých Hoštic, kde kříží řeku Opavu. Rozbouřená řeka tam totiž loni v září poničila železniční svršek i násep a most tak, že odborníci dlouho řešili, jak zdejší trať opravit, aby se podobná situace neopakovala. Povodně totiž tento úsek podobně poškodily už v roce 1997.
Pracovníci Správy železnic připravují dvě varianty obnovy – buď rekonstrukci valu v původní trase, nebo výstavbu zcela nové estakády dlouhé zhruba tři sta metrů. „Estakáda by neohrožovala okolní obce, nevzdouvala by hladinu a podle výpočtů našich hydrotechniků se zatím jeví jako nejvhodnější řešení,“ uvedl ředitel Stavební správy Východ Správy železnic Miroslav Bocák.

Stavbu podporuje i Povodí Odry. „Tato varianta nabízí zlepšení odtokových poměrů při velkých vodách,“ doplnil generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen. Stavba by měla začít příští rok na podzim, dokončení zástupci Správy železnic plánují na konec roku 2027.

Povodně v září 2024 poničily i řadu dalších tratí. V Krnově poškodily stanici i most přes mlýnský náhon na trati směrem na Bruntál. Na několik týdnů byla přerušena doprava na trati do Jindřichova ve Slezsku i na Osoblažce.

Návrat vlaků trval měsíce

Těžké škody voda po sobě zanechala i na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem, kam se vlaky vrátily až letos v létě.

Významnou pomoc při obnově poskytli i drážní hasiči. „Výjezdů drážních hasičů, napříč republikou, v souvislosti s povodněmi bylo pět set patnáct. Asistence spočívala v první fázi především v odstraňování nebezpečných naplavenin u mostů a dopravně-humanitární pomoci. Později v čerpání vody z podchodů, sklepů a šachet, kácení vyvrácených stromů, čištění propustků a odstraňování dalších následků povodní, a to i mimo železnici,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

„Vzhledem k velkému počtu škod ve dvou krajích se nedaří vysoutěžit dodavatele projektových dokumentací. Projekční kanceláře mají vyčerpanou kapacitu a dochází k násobnému opakování výběrových řízení.“

Jan Lukšo, krajská správa silnic

Na úzkokolejnou Osoblažku se vlaky vrátily na konci roku 2024. „Po povodni Správa železnic koleje rychle opravila a trať dala dohromady, za což jsme rádi,“ konstatoval starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač. Právě kvůli povodním se zdržel už na loňský rok plánovaný převod trati na obce. K převzetí dojde letos v prosinci.

O něco méně než železnice poškodily povodně v Moravskoslezském kraji síť dálnic a silnic I. třídy. Přesto pracovníci Ředitelství silnic a dálnic museli řešit desítky závad.

Velká voda zatopila i dálnici D1 u Bohumína, paradoxně v místech, kde Ředitelství silnic a dálnic po letech odkladů začalo stavět dlouho plánovanou protipovodňovou hráz.

„Dlouho bylo všude šedo.“ Lidé z vytopené Opavy zestárli a dovolují si naději

Mediálně nejznámější se stala situace okolo mostu v Ratibořské ulici v Opavě, který tvoří jeden z páteřních uzlů městské dopravy. Proud vody zde most vychýlil z osy, a ten popraskal.

„Výstavba nového mostu je jedním ze symbolů obnovy po povodni a chceme ji dokončit do konce roku 2025,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic s tím, že na dva měsíce byl přerušen i provoz na několika úsecích silnice I/45.

Zůstávají čtyři provizorní mosty

Zhruba 30 kilometrů poničených silnic druhé a třetí třídy a 129 poškozených registrovala po povodních Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). „Na krajské síti silnic instalovala Armáda ČR čtyři mostní provizoria – v Holčovicích, Studénka – Bravantice, Krasov a Valštejn. Dva mosty zůstávají stále uzavřené, ve Vrbně a Držkovicích,“ informoval Jan Lukšo, obchodně-investiční náměstek krajské správy silnic.

Od povodní až do první půlky letošního roku se uskutečnilo provizorní zprovoznění silnic, opravily se mostní objekty, propustky a opěrné zdi. Jednoduché opravy, zejména ty, u nichž není vyžadováno stavební povolení, se realizují již letos. Prioritně jsou řešeny opravy, rekonstrukce mostních objektů.

„Na uplatňovaných povodňových škodách probíhá standardní příprava projektových dokumentací a povolovací procesy ve smyslu stavebního zákona. Následně probíhají veřejné zakázky a vlastní realizace oprav, rekonstrukcí nebo novostaveb,“ sdělil Lukšo s tím, že vzhledem k velkému počtu škod ve dvou krajích se nedaří vysoutěžit dodavatele projektových dokumentací. „Projekční kanceláře mají vyčerpanou kapacitu a dochází k násobnému opakování výběrových řízení,“ podotkl.

OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa

Velká voda neškodila jen v Jeseníkách a jejich podhůří, ale i v Ostravě a Bohumíně. Například Ostravští museli nechat opravit několik mostů, stejně tak i několik lávek pro pěší a cyklisty i úseky ulice Hlučínská i jinde.

A třeba oprava mostu přes Porubku v ulici Nad Porubkou a kolektoru v Nové Vsi ostravskou Správu komunikací ještě čeká. „Chystáme dosypání pod částí podemleté opěry, vybudování štětové stěny a odtěžení konstrukce vozovky u poškozené opěry. Budeme muset vyřešit nový průchod chodců přes tento most,“ upřesnil ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý.

Těžké škody zanechaly povodně i na síti cyklostezek napříč krajem. Stále uzavřena je například cyklostezka podél řeky Opavy mezi Krnovem a Úvalnem nebo v ostravských Třebovicích. Hned několik měsíců se museli cyklisté vyhýbat například obří díře pod mostem přes Odru u Petřkovic, ale i přerušené stezce v koruně hráze mezi Děhylovem a rybníkem.

