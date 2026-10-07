V Opavě likvidují most poničený povodní. Po novém vlaky pojedou do dvou let

Na jaře se ve zmíněném úseku trati, kterou už dva roky místo vlaků obsluhují autobusy, začne stavět nová mostní estakáda.
„Demolice potrvá dva měsíce. V plánu je, abychom to tady celé zbourali, urovnali a dokončili terénní úpravy. Další práce budou zahájeny na jaře příštího roku,“ popsal Václav Přehnal, stavbyvedoucí ze společnosti Strabag Rail, která je zhotovitelem celého projektu.
Dodal, že stavbaři si prostor připravovali zhruba dva týdny, kdy tvořili příjezdové cesty a hutnili povrch staveniště pro příjezd těžké techniky. Jeřáb, kolové a pásové rypadlo i další velké stroje na místě pracují od pondělí.
„Demolice je první etapou. Navazující stavba hlavní mostní estakády se uskuteční od prvního čtvrtletí roku 2027,“ uvedl Jiří Dittmer ze Správy železnic.
Doplnil, že Správa železnic má hotovou potřebnou dokumentaci a u Dopravního a energetického stavebního úřadu podanou žádost o stavební povolení.
„Předpokládáme, že stavbu ukončíme za rok od zahájení, tedy zhruba v březnu 2028, a zkušební železniční provoz zavedeme v první polovině roku 2028,“ doplnil Dittmer.
Extrémní povodně 2024
Čtvrt kilometru dlouhá estakáda překlene nejen řeku Opavu, ale i část záplavového území. Koleje budou zhruba o metr výš než původně. „Jde o technicky náročnou stavbu. Pohybujeme se v záplavovém území a estakáda bude hlubinně založená na velkoprůměrových pilotách,“ upřesnil Dittmer.
Zahájení obnovy trati předcházelo porovnávání dvou variant. Experti vyhodnocovali technické řešení i ekonomiku uvedení trati do původního stavu ve srovnání právě s novou stavbou estakády. „Následovaly povolovací procesy a výběr zhotovitele,“ vysvětlil dvouletý proces Dittmer. Celý projekt vyjde na 496 milionů korun.
Poškozený železniční most leží mezi Opavou a místní částí Malé Hoštice a klene se na řekou Opavou.
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