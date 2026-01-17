Sláva páře! Do Opavy před 170 lety přijel první vlak, železnice změnila tvář města

Žaneta Motlová
  14:07
Byla to velká událost. Příjezd prvního vlaku do Opavy provázel nejen uvítací ceremoniál na nádraží, ale i slavnostní hostina v minoritském klášteře a speciální program v divadle. Výročí 170 let od napojení na dráhu, jež natrvalo změnilo tvář města i život v něm, si teď Opava připomíná výstavou Sláva železnici! Sláva páře!
Sláva železnici! Sláva páře! Opava výstavou v arkádách ve Dvořákových sadech...

Sláva železnici! Sláva páře! Opava výstavou v arkádách ve Dvořákových sadech připomíná 170. výročí příjezdu prvního vlaku. Historička Ivana Maloušková stojí u snímku z roku 1915, který zobrazuje vagony s potravinami pro vojáky na opavském nádraží. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ruch před nádražím na konci 19. století
Zprávy o otevření nové tratě se objevily v novinách po celé monarchii....
Vodárenská věž východního nádraží v Opavě – dnes sídlo multifunkčního prostoru...
Na pohlednici odeslané na podzim roku 1941 je vidět nejen nádražní budova, ale...
10 fotografií

„Trať do Opavy byla odbočnou dráhou páteřní trati z Vídně do Bohumína. Zvažovalo se více variant, kudy povede odbočka ze Svinova na Opavu, a vybrala se ta nejschůdnější s rovným terénem a nejmenším množstvím překážek, kolem tehdejší státní hranice s Pruskem. Hranici tvořila řeka Opava, která celou trať v podstatě provází,“ popsala historička Opavské kulturní organizace a spoluautorka výstavy Ivana Maloušková.

Ruch před nádražím na konci 19. století
Zprávy o otevření nové tratě se objevily v novinách po celé monarchii. Oficiální zahájení dopravy na trati Svinov – Opava dne 17. prosince 1855 se stalo velkou událostí, které se účastnila řada prominentních osobností opavského veřejného života. Pro pozvané hosty byla po uvítacím ceremoniálu přichystána tabule v minoritském klášteře a slavnostní den završil speciální program v městském divadle.
Vodárenská věž východního nádraží v Opavě – dnes sídlo multifunkčního prostoru KUPE
Na pohlednici odeslané na podzim roku 1941 je vidět nejen nádražní budova, ale i vodárenská věž, a také tramvajová i osobní doprava. Na nižší přístavbě vlevo je cedule „Postamt”, nádraží hrálo nezastupitelnou roli v poštovních službách.
10 fotografií

Ač na ni první vlaky vyjely už v říjnu, slavnostním okamžikem bylo až prosincové zahájení provozu. „Od října 1855 šlo o testovací provoz, technické zkoušky. První vlak oficiálně přijel 17. prosince 1855 odpoledne. Přivítali jej zástupci města, prominentní hosté i spousta dalších lidí,“ nastínila Maloušková.

Výstava Sláva železnici! Sláva páře!, kterou Opavská kulturní organizace umístila do Arkád v Dvořákových sadech, ukazuje dobové fotografie, pohlednice a další obrazové materiály související s napojením Opavy na železnici. Včetně dobové pozvánky na slavnostní zahajovací událost.

Na co zírá mašinfíra: Hvozdnickým expresem z Opavy do kraje větrných mlýnů

Ulice protkaly železniční vlečky. Vedly do továren

Cesta po necelých třicet kilometrů dlouhé trati trvala přes hodinu. A pravidelný příjezd vlaků zásadně a natrvalo ovlivnil další rozvoj města.

„Trať způsobila velký nárůst osobní dopravy, ale také rozvoj průmyslu a dalších navazujících oblastí. Z Opavy se stal významný železniční koridor, když tady postupně přibyly další trati, například na Olomouc, do Horního Benešova, Hlučína nebo Hradce nad Moravicí,“ vysvětlila Maloušková.

Samotné město zároveň protkala řada železničních vleček, jež vedly do jednotlivých opavských průmyslových podniků, třeba cukrovarů či textilek. „Poslední funkční vlečka byla v provozu do roku 1967 a jezdila prakticky centrem města. Míjela roh Nákladní ulice a náměstí Osvoboditelů,“ dodala historička.

Původní kilometrovník na nádraží Opava východ. Dochoval se až do dnešních dnů.

Snímek parního vlaku s nápisem Svinov projíždějící Opavou je součástí výstavy. Stejně jako historické fotografie některých z opavských hotelů – napojení na železnici totiž znamenalo jejich velký rozvoj. U nádraží vyrostla i honosná zástavba, šlo totiž o takzvanou dobrou adresu.

„Vznikala ale také různá skladiště, haly, vodárenské věže, naproti nádraží vyrostla velká plynárna. Zlepšilo se značení města, aby se lidé lépe dostali k úřadům, protože Opava byla zemským městem. Zrychlily se poštovní služby, rozvíjela se městská doprava – nejprve fiakristé, později tramvaje,“ vyjmenovala Maloušková s tím, že nádraží bylo bodem, odkud se lidé dostali do jakékoliv části města.

V Ostravě železnici nechtěli. Báli se, že přiveze špatné mravy, říká historik

A protože byla Opava i posádkovým městem, využívala železnici hojně i armáda. „Za první světové války odsud odjížděli ti, kteří narukovali, přijížděli sem váleční zajatci a blízko nádraží se také nacházel velký lazaret s infekční nemocnicí, která měla svoji vlastní odbočku,“ upřesnila historička s tím, že na výstavě je k vidění třeba fotografie vagonů na opavském nádraží s potravinami pro vojáky z roku 1915.

Výstava v opavských Arkádách zůstane do 1. března. Zájemci o železniční historii však najdou u nádraží Opava východ ještě jednu venkovní výstavu, a to před vodárenskou věží – mapuje celý vývoj dráhy ve městě. Ve vodárenské věži je také malé železniční muzeum a na nádraží pak mohou vidět i dodnes dochovaný kilometrovník z dob monarchie. Ukazuje, že do Vídně je to z Opavy po trati 290 kilometrů.

5. února 2023

Zaniklé tratě

14. ledna 2026  14:53

