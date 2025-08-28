Drama na Opavsku. Muže bodla vosa do krku a přestával dýchat, léky selhaly

O nešťastné události se záchranáři dozvěděli po šestnácté hodině z telefonátu na tísňovou linku. Na místo u polských hranic vyjela sanitka z opavské základny a z Ostravy vzlétl záchranářský vrtulník.
„Dvaačtyřicetiletého muže bodla vosa do krku, což mělo za následek rychlý rozvoj prudké alergické reakce,“ poznamenal krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Muž začínal kolabovat a přestával dýchat. „Jeho život byl v ohrožení,“ dodal mluvčí. Nepomohly ani protialergické léky, které muž měl kvůli této hrozbě po ruce, jeho stav se naopak dále zhoršoval.
Letos v kraji desítky podobných případů
„Posádky mu zajistily žilní vstup, zahájily podávání farmak a infuzního roztoku. Rovněž započaly s monitorováním životních funkcí. Účinná léčba vedla k ústupu obtíží a pacient mohl být připraven k transportu,“ popsal Lukáš Humpl s tím, že pacienta převezli do opavské nemocnice.
Mluvčí rovněž informoval, že od začátku prázdnin moravskoslezští záchranáři zasahovali téměř u dvou stovek alergických reakcí po bodnutí hmyzem, nejčastěji vosami a sršni.
„Pouze desítky pacientů však jevily příznaky vážného nebo život ohrožujícího stavu. Letos jsme navíc nezaznamenali případ, kdy by bylo nutno postiženého resuscitovat nebo který by měl smrtelné následky,“ zakončil mluvčí záchranářů.
Obec Třebom leží na Opavsku ve výběžku u česko-polské hranice.
