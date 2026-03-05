Opava musela zamknout kontejnery na sklo, nepořádníci tam házeli i směsný odpad

Dalibor Maňas
  12:00
Město Opava přišlo o statisíce korun kvůli tomu, že někteří obyvatelé nedbale třídí a do kontejnerů na sklo házejí i další odpadky. Na zelených nádobách na barevné sklo se dokonce objevily zámky. Kdo to vymyslel? ptají se v posledních dnech lidé. Odpověď radnice je nekompromisní: je to nutná obrana proti těm, kteří si pletou tříděný odpad s popelnicí na všechno.
Kvůli nezodpovědnosti některých obyvatel Opavy vrátily sklárny městu dva kamiony skleněného odpadu. Škoda jde podle infromací z radnice do statisíců korun. Město kontejnery na sklo zamyká.

Kvůli nezodpovědnosti jednotlivců už sklárny městu vrátily dva kamiony odpadu, byl v něm totiž i materiál, který do kontejnerů na sklo nepatří. Škoda jde do statisíců korun.

Situace v opavských sběrných dvorech a ulicích vygradovala v posledních týdnech. Sklárny, které vytříděné sklo od města vykupují k další recyklaci, ztratily trpělivost. Obsah kontejnerů byl totiž natolik znečištěný jiným odpadem, že jej stroje nedokázaly zpracovat.

„Už nám vrátili druhý kamion silně znečištěného skla. Na meziskladu v Malých Hošticích nám teď leží dalších asi sto tun materiálu, který nelze dotřídit a bohužel skončí na skládce,“ vysvětlil mluvčí opavského magistrátu Martin Kůs.

Jedna zbytečná cesta kamionu od sběru přes odmítnutí ve sklárně až po nucené uložení na skládku vyjde přibližně na čtvrt milionu korun. Jen tento jediný incident vytáhl z kapsy každého obyvatele Opavy zhruba čtyři koruny.

„Místo vytříděného skla se prakticky jedná o směsný komunální odpad. Vůbec se nedivím, že to sklárny odmítají odebírat. Drobné znečištění není absolutně možné ze střepů vybrat,“ postěžoval si Jan Hazucha, ředitel Technických služeb Opava.

Zámky jako poslední řešení

Právě proto město přistoupilo k instalaci zámků, které mají zabránit otevírání horních vík kontejnerů. Lidé tak budou moci sklo vhazovat pouze otvory k tomu určenými, což by mělo eliminovat vhazování velkých pytlů s jiným odpadem či stavební sutí.

Podobné problémy město řeší i u papíru nebo bioodpadu. V zahrádkářské sezoně se téměř každý měsíc vracejí kontejnery s trávou, ve kterých jsou naházené plastové pytle.

Jídlo i mrtví ptáci. Na sídlišti v Opavě prozkoumali obsah popelnic

Náklady na odpadové hospodářství v Opavě neustále rostou. Loni město za odpad zaplatilo přes 90 milionů korun, přičemž lidé na poplatcích vybrali jen třetinu této částky. Zbytek, téměř 27 milionů korun, muselo město doplatit ze svého rozpočtu. „Kolik to bude letos, závisí na přístupu a odpovědnosti každého z nás,“ uzavírá Kůs.

Lidé na sítích protestují

Opatření radnice vyvolalo mezi Opavany smíšené pocity. Zatímco část obyvatel krok kvituje jako nutnou obranu proti nepořádku, jiní jej kritizují na sociálních sítích Facebook i v lokálních diskusích.

Někteří si stěžují, že vhazování jednotlivých kusů skla úzkými otvory je zdlouhavé a nepohodlné, zejména pro starší obyvatele nebo pro lidi s větším množstvím odpadu.

Další lidé se zase obávají, že zamčené kontejnery neodradí provinilce, ale spíše je přimějí nechat pytle s odpadem (včetně toho nevhodného) ležet vedle kontejneru. Řada lidí ovšem argumenty magistrátu chápe.

VIDEO: Má smysl třídit sklo? Toto dělají s tím ze zelených kontejnerů

Magistrát města Opavy a Technické služby situaci monitorují. Její pracovníci podnikají kontroly u kontejnerů. Podle informací z magistrátu byla v některých lokalitách posílena přítomnost hlídek městské policie, které se zaměřují na odkládání odpadu mimo nádoby.

Sto tun znečištěného materiálu, který pochází z Malých Hoštic, se Technické služby snaží ručně dotřídit, aby zmenšily objem odpadu, který skončí na drahé skládce.

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:16

Koncepce zeleně v Ostravě říká, kde chybí a jak ji kultivovat

Dokončený úsek ulice Přemyslovců v Ostravě s dešťovým záhonem.

Co chce město dělat se zelení v městské a příměstské krajině v Ostravě, ukazuje aktuální výstava Vidíme to zeleně Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA. Zastupitelé...

4. března 2026  5:55

