Opavané se k budoucí podobě centra nevyjádří. Zastupitelé referendum zamítli

„Návrh postrádá jasnou a přesvědčivou vizi, která by odpovídala potřebám města ve dvacátém prvním století,“ odmítl současné plány Jan Mrázek, někdejší primátor Opavy a jeden z iniciátorů petice, která získala několik stovek podpisů.
Dodal, že většina měst se v současnosti ve svých centrech soustředí na adaptaci na změnu klimatu a podporu komunitního života. „Centrální vnitroblok představuje příležitost vytvořit v Opavě jedinečný městský park, klidnou pěší zónu, reprezentativní prostor,“ řekl.
Na místě Slezanky a za ní má vyrůst nový blok domů se společensko-kulturním sálem a komerčními a bytovými prostory. Pod ním zástupci města počítají s podzemním parkovištěm. To je podle iniciátorů petice dopravně neudržitelné a v rozporu s ochranou městské památkové zóny. Rozhodnutí podle nich ovlivní Opavu na řadu dalších generací.
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Chceme referendum k využití prostoru po bourané Slezance, žádají Opavští peticí
Primátor Tomáš Navrátil uvedl, že s širokou diskusí k budoucnosti lokality představitelé města počítají. „Připravujeme architektonicko-urbanistickou soutěž. Než ji vyhlásíme, máme harmonogram jednání odborné i laické veřejnosti včetně mezinárodní konference,“ sdělil s tím, že dostavba území byla podmínkou památkářů v řízení o demolici Slezanky. „Ještě neexistuje žádný konkrétní návrh, teprve budeme hledat varianty řešení.“
O návrhu zastupitelé před samotným hlasováním diskutovali přes hodinu. Uspořádání místního referenda o zástavbě po Slezance podpořili jen čtyři z dvaatřiceti přítomných zastupitelů. Proti byl jeden. Čtyři se zdrželi a zbylých třiadvacet nehlasovalo vůbec.
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2. dubna 2026