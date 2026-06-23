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Opavané se k budoucí podobě centra nevyjádří. Zastupitelé referendum zamítli

Žaneta Motlová
  14:17
Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po...

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na Horní náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky (1. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru...
Po zbourání části Slezanky se otevřel pohled z Horního náměstí na konkatedrálu...
Po zbourání části Slezanky se otevřel pohled z Horního náměstí na konkatedrálu...
Po zbourání části Slezanky se otevřel pohled z Horního náměstí na konkatedrálu...
6 fotografií
O budoucnosti prostoru po bouraném obchodním centru Slezanka Opavané v referendu nerozhodnou. Opavští zastupitelé neschválili návrh občanů, kteří jednání o referendu žádali peticí. Petenti v centru nechtějí velké podzemní parkoviště ani další objekty.

„Návrh postrádá jasnou a přesvědčivou vizi, která by odpovídala potřebám města ve dvacátém prvním století,“ odmítl současné plány Jan Mrázek, někdejší primátor Opavy a jeden z iniciátorů petice, která získala několik stovek podpisů.

Dodal, že většina měst se v současnosti ve svých centrech soustředí na adaptaci na změnu klimatu a podporu komunitního života. „Centrální vnitroblok představuje příležitost vytvořit v Opavě jedinečný městský park, klidnou pěší zónu, reprezentativní prostor,“ řekl.

Takto hlasovali opavští zastupitelé o možnosti referenda o budoucí podobě centra města.

Na místě Slezanky a za ní má vyrůst nový blok domů se společensko-kulturním sálem a komerčními a bytovými prostory. Pod ním zástupci města počítají s podzemním parkovištěm. To je podle iniciátorů petice dopravně neudržitelné a v rozporu s ochranou městské památkové zóny. Rozhodnutí podle nich ovlivní Opavu na řadu dalších generací.

Chceme referendum k využití prostoru po bourané Slezance, žádají Opavští peticí

Primátor Tomáš Navrátil uvedl, že s širokou diskusí k budoucnosti lokality představitelé města počítají. „Připravujeme architektonicko-urbanistickou soutěž. Než ji vyhlásíme, máme harmonogram jednání odborné i laické veřejnosti včetně mezinárodní konference,“ sdělil s tím, že dostavba území byla podmínkou památkářů v řízení o demolici Slezanky. „Ještě neexistuje žádný konkrétní návrh, teprve budeme hledat varianty řešení.“

O návrhu zastupitelé před samotným hlasováním diskutovali přes hodinu. Uspořádání místního referenda o zástavbě po Slezance podpořili jen čtyři z dvaatřiceti přítomných zastupitelů. Proti byl jeden. Čtyři se zdrželi a zbylých třiadvacet nehlasovalo vůbec.

2. dubna 2026
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