„V současné době je vyhlášeno řízení na výběr stavební demoliční firmy, termín je do příštího týdne. Bude se demolovat část od jednoho průchodu po druhý,“ potvrdil blížící se bourání mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
První etapa demolice se týká pouze části Slezanky v úseku od průchodu u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie po současný vstup do budovy. Rozsah vychází z aktuálních majetkoprávních vztahů. Opava nevlastní celý objekt, v části budovy od průchodu na Horním náměstí směrem k Ostrožné ulici figuruje jen jako spoluvlastník a o odkupu ještě jedná.
Bourání opavské Slezanky se posouvá, ze sousední budovy má být památka
Na místě Slezanky by měla vzniknout nová čtvrť s bytovými domy, ale i velkým kulturním sálem či podzemním parkovištěm. Po demolici ale prostor nejprve obsadí archeologové, zkoumat budou téměř celé území vnitrobloku.
„Problém“ s památkovou ochranou
Otázkou zůstává se Slezankou sousedící Divadelní klub, do kterého chystaná stavba kulturního sálu zasahuje. Kvůli němu se demolice, původně plánovaná na rok 2022, odkládala – zchátralý objekt bylo třeba stabilizovat a část opavské veřejnosti navíc navrhla jeho zařazení na seznam kulturních památek.
Tomu letos na jaře ministerstvo kultury vyhovělo. „Ministerstvo kultury v rozhodnutí ze dne 7. dubna 2025 městský palác číslo popisné 183 prohlásilo za kulturní památku,“ potvrdila Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva.
Rozhodnutí je ale nepravomocné, Opava proti němu podala rozklad a věc se znovu posuzuje