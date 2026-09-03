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Stavbaři bourají druhou část Slezanky, okolní památky pohlídají senzory

Žaneta Motlová
  12:09
V Opavě odstartovalo bourání druhé části bývalého obchodního domu Slezanka. Stavbaři železobetonový komplex v historickém jádru Opavy nejprve zbaví oken, dveří a dalších prvků, a pak její skelet srovnají se zemí. Bourat budou do konce listopadu. Okolní památky budou po celou dobu monitorovat senzory otřesů.

„Demolice není jednoduchá, protože bouráme v historickém centru města a budova je navíc v havarijním stavu,“ konstatoval Michal Tomšík, jednatel společnosti Metosa Group, jež má demolici druhé části Slezanky na starosti.

Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu Slezanka. (3. září 2026)
Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu Slezanka. (3. září 2026)
Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu Slezanka. (3. září 2026)
Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu Slezanka. (3. září 2026)
Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu Slezanka. (3. září 2026)
9 fotografií

Stavbaři objekt právě odstrojují - zbavují jej oken, dveří a dalších prvků, odstraňují elektroinstalaci, rozvody topení, zbytky kuchyní a další vybavení. Slezanku lemují ochranné ploty a lešení, chodníky za ní kryjí panely, ať je těžká technika nepoškodí. „Od pondělí najede velký demoliční bagr a začneme bourat samotný skelet,“ upřesnil Tomšík.

Stavební dělníci se bagrem nejprve budovou Slezanky prokoušou. „Vybouráme nejprve střed budovy, potom zbouráme část blíž k divadlu a jako poslední část směrem k Tempu, které zůstane zachované a je oddělené dilatační spárou,“ vysvětlil Tomšík.

Opavané se k budoucí podobě centra nevyjádří. Zastupitelé referendum zamítli

Do konce listopadu tak padne téměř celá nízká část železobetonového komplexu postaveného na Horním náměstí počátkem 70. let. Zůstane jen malý kousek těsně přiléhající k Divadelnímu klubu. Ten je totiž součástí takzvaného Mariánského ústavu – městského paláce vzniklého v roce 1709, který postupně sloužil jako šlechtické sídlo, sirotčinec i knihovna.

Proměnu náměstí brzdí soudní spor

Palác loni ministerstvo kultury prohlásilo památkou, což původně plánovanou proměnu zástavby mezi Horním náměstím, Rybím trhem a Popskou ulicí i bourání Těsně přiléhající části Slezanky zkomplikovalo. Opava neuspěla s odvoláním na ministerstvu, a ani s podnětem u nejvyššího správního soudu. „Soud vzal v potaz pouze výklad ministerstva kultury, nevzal v úvahu naše oponentní věci. Podali jsme kasační stížnost a budeme čekat na rozhodnutí kasačního soudu,“ upřesnil primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Dodal, že s budovou lze pod dohledem památkářů pracovat, změna jejího statusu ale ztížila její zapracování do nové koncepce. „Už jsme i jednali s krajem o přemístění jejich velké krajské organizace do tohoto objektu, což by znamenalo jeho opravu, provoz, byly by tam děti a studenti. Ale tím je to zastavené,“ uvedl.

Nádhera, kochají se Opavané odhaleným koutem náměstí. Vynikl bouráním Slezanky

Představitelé Opavy chtějí počkat, jak kasační stížnost dopadne, a celý palác na adrese Rybí trh 4 zahrnout do architektonické a urbanistické soutěže, jejímž výsledkem by měla být nová podoba celého bloku a prostoru po Slezance.

Okolní památky budou během demolice pod kontrolou. Pohlídají je měřiče vibrací i terče pro sledování případných trhlin. Vyhodnocovat se budou denně.

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