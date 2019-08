Bezručova Opava připomene výročí revoluce. Divadlem, filmy i hudbou

„V roce 30. výročí sametové revoluce si nelze nepřipomenout atmosféru listopadu 1989 i všeobecně platné ideály, na základě kterých se snažíme budovat naši současnost i budoucnost. Festival nabídne polemiku nad možnými cestami ke svobodě každého jednotlivce, ale také neblahými vlivy nesvobody a totality, které řada z nás zažila na vlastní kůži,“ uvedl dramaturg Bezručovy Opavy Petr Rotrekl.

Program festivalu v součtu tvoří 71 položek, od patnácti divadelních představení přes šest filmových projekcí, deset výstav, osmnáct hudebních produkcí a osm literárních pořadů až po čtrnáct přednášek, besed a vzdělávacích akcí.

Začíná 2. září projekcí oceňovaného íránského snímku Teheránská tabu a končí 4. října koncertem legendy undergroundu The Plastic People of the Universe.

Podle Petra Rotrekla je letošní ročník mimo jiné ročníkem osobností. „Navštíví nás psychiatr Cyril Höschl, který bude mít přednášku o umění a neurovědě. Bude tady Erik Tabery, nositel Magnesie Litery za knihu Opuštěná společnost, který bude hovořit o svém pohledu na vývoj Československa a České republiky v posledních sto letech. Přijede první svobodný rektor olomoucké univerzity a někdejší senátor Josef Jařab,“ vyjmenoval několik příkladů dramaturg.

Cenu statutárního města Opavy letos převezme Zdenka Tomášková, osobní sekretářka Petra Bezruče.

Záblesky svobody a emigrace

Hned několik výstav do Opavy přiveze Knihovna Václava Havla. „Například Záblesky svobody, což je výstava fotografií Miloše Fikejze, která ukáže snímky z let 1988 a 1989, když už se blížila svobodná vlna. Jsou tam třeba fotografie z festivalu v Lipnici,“ nastínil Rotrekl.

Knihovna se podílí i na výstavě Cesta svobody, jež představí Havlův vztah k regionu. „Tu lidé najdou v Památníku Petra Bezruče. Václav Havel se v roce 1994 stal čestným občanem Opavy a výstava je v místě, kde v prvním patře tehdy byla tisková konference, na níž hovořil s novináři. Jako by se duch vrátil na místo činu,“ řekl Rotrekl.

Opavskou stopou v pestrém programu jsou třeba akce spojené s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě. Ta letos slaví 130. výročí své existence a součástí Bezručovy Opavy je výstava Pelmel z arteterapie jejích klientů v kostele sv. Václava i minifestival Pod platanem fest přímo v areálu nemocnice.

Z opavských rodáků vystoupí mandolinista Radim Zenkl, během koncertu ve Švédské kapli popovídá o své emigraci i zkušenostech z celého světa. Revoluční atmosféru v opavských ulicích ukáže na Horním náměstí venkovní výstava dobových fotek Opava 89.

Program láká i na představení pražského Divadla Na zábradlí či Dejvického divadla, z filmového světa nabídne projekci snímku Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, hudbu mimo jiné zastoupí Symfonie č. 9 Ludwiga van Beethovena, podle muzikologů prvního svobodného uměleckého tvůrce. Kompletní program lidé najdou na webu města Opavy.