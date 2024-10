Na průtahu Opavou staví provizorium, které nahradí povodní zničený most

„Dokončujeme blokovou montáž jednotlivých dílců a předpokládáme, že do konce týdne bude celá konstrukce smontovaná,“ informoval Jan Stupka ze společnost Firesta, jež má umístění provizoria na starosti.

V příštím týdnu dělníci z panelových kusů a betonových desek zbudují nájezdové klíny a osadí svodidla. Od začátku listopadu na dočasné přemostění obousměrně vyjedou první auta.

„Pro provoz bude platit výrazné omezení rychlosti, maximálně dvacet kilometrů v hodině,“ upozornil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Součástí 45 metrů dlouhé konstrukce, jejíž hmotnost dosahuje 93 tun, bude i pruh pro pěší a cyklisty a také technologická lávka, jíž povedou všechny sítě umístěné v původním mostě. Obnova provozu přes řeku Opavu slezské metropoli dopravně uleví.

„Je to hlavní tah na Hlučín a všechny obce, které jsou po cestě, a je to taky hlavní průtah Opavou. Opava je teď opravdu hodně zasekaná a na náhradních trasách, jako je Pekařská nebo Nákladní, se tvoří opravdu velké kolony,“ popsal dopravní situaci primátor Opavy Tomáš Navrátil. Původní most musel být po povodni kvůli těžkému poškození uzavřen.

Primátor dodal, že velkým problémem jsou i trasy MHD. „Jezdí tudy trolejbusové linky a vedou troleje, přemostění nám opravdu moc pomůže.“

Na provizorium vyjedou všechna auta do dvaceti tun, jen těžká tranzitní doprava bude muset dál objízdnými trasami. Dočasné přemostění v Opavě zůstane do jara, kdy se počítá se začátkem stavby mostu nového. Během zimy půjde k zemi ten starý, jenž řeku Opavu překlenuje od 70. let minulého století.

„Stavba by mohla začít v březnu nebo dubnu příštího roku a trvat půl roku,“ nastínil mluvčí Rýdl. Během stavby nového mostu bude Ratibořská opět uzavřená.