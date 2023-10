Stop parkování zdarma, opavští radní chystají rozšíření parkovacích zón

Oprávnění zaparkovat tam nově budou mít jen ti, kdo v těch ulicích bydlí. Vyhrazená místa pro ostatní zcela nezmizí, město je ale zpoplatní. „Hledali jsme, jak pomoci těm, co přímo v Opavě bydlí a měli problémy zaparkovat kvůli cizím autům. Právě jejich stížnostem vycházíme vstříc deseti dalšími lokalitami, kde chceme zóny parkování zavádět a kde budou jasně vymezeny prostory pouze pro tyto rezidenty,“ uvedl uvolněný radní Petr Popadinec, který má dopravu v Opavě na starosti.

Kromě historického jádra a jeho širšího prstence se parkovací zóny v Opavě rozšíří do oblasti ohraničené ulicemi Bochenkova, Husova, třída Spojenců, Rooseveltova, Březinova, Janská, Nádražní okruh, Olbrichova a Krnovská, tedy značné části opavského Předměstí.

Většina stání bude nově označená jako místa pro parkování s parkovacím oprávněním, tedy výhradně pro rezidenty s trvalým bydlištěm v oblasti a parkovací kartou, která aktuálně v Opavě na rok pro jedno auto stojí 1 200 korun.

„Držitelé parkovacích karet budou moci parkovat v celé této nové zóně. Systém bude stejný jako v centru města,“ upřesnil radní Popadinec. Jen od sedmi do jedenácti hodin dopoledne budou moci i na rezidentních místech parkovat také jiní řidiči.

Pro ty se zároveň na vybraných místech objeví parkovací automaty. Stát budou například v Rooseveltově ulici u kláštera Marianum, na křížení Mírové ulice s Bezručovým náměstím, v Mírové ulici u základní školy, na křižovatce ulic Lidická a Veleslavínova a u polikliniky na křížení Havlíčkovy s náměstím Slezského odboje.

Za parkování lidé platit nechtějí

Opavští plánují změnu od 1. ledna 2024, záleží však také na tom, jestli se podaří všechny automaty do té doby umístit a zprovoznit.

Podle obyvatel vybraných ulic je tamní parkování problém. „Zaparkovat po příjezdu z práce je někdy nemožné, často dlouho objíždím okolní ulice. Nejsme daleko od centra a spousta lidí místa využívá jako bezplatné stání, když si jedou něco vyřídit. Často vidím taky odstavené dodávky nebo jiná auta různých firem,“ popsala Renáta Hradilová, jež má podnájem v Mírové ulici.

Pro jiné by ale změna byla problém. „Jezdím do centra do práce a snažím se vždycky najít parkování zdarma. Parkovat každý den celou pracovní dobu na placeném parkovišti je drahé. Zároveň auto potřebuji, někdy jezdím za zákazníky,“ přiznal Adam Hynek, který dojíždí z jedné opavské místní části.

Opavští zastupitelé už návrh vzali na vědomí na zářijovém jednání. Více než hodinu o něm diskutovali. Opozice například upozornila, že po jedenácté hodině dopoledne budou až do doby, kdy se rezidenti vrátí z práce, vyhrazená místa prázdná, či že zaplacení karty rezidenta pro obyvatele vybraných ulic ještě neznamená, že zaparkuje, neboť zájemců bývá víc než míst.

Parkování je dlouhodobým problémem Opavy, město urbanisticky neodpovídá současnému počtu aut. Platit za stání lidé nechtějí, například nový parkovací dům u Východního nádraží řidiči využívají málo, i když tam zaplatí pět korun za hodinu a čtyřicet za celý den. Složitá je i domluva s rezidenty – obyvatelé Kylešovic a Kateřinek parkovací domy vůbec nechtějí.