Okolo Opavy se jezdí po novém obchvatu, centru města se výrazně uleví

10:11 , aktualizováno 10:11

S úderem šesté hodiny ranní vyjela první auta na východní část severního obchvatu Opavy. Nová silnice vede od kruhového objezdu mezi Opavou a Malými Hošticemi ke Stříbrnému jezeru, a ač jde o pouhých 1,6 kilometru dlouhou trasu, pro Opavu znamená úlevu od tisíců aut.

Zbrusu nová silnice vede dopravu od kruhového objezdu u Malých Hoštic ke Stříbrnému jezeru. Do tří let na ni naváže druhá část, a to za Stříbrným jezerem až na výpadovky na Krnov a Bruntál. Tranzitní doprava pojede zcela mimo městskou zástavbu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA