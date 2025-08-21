Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

Žaneta Motlová
  15:40
Restaurátoři začali s obnovou ikonické skleněné kopule někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Prozatím pracují z provizorní malé konstrukce, začátkem příštího týdne však celý prostor pod kopulí zaplní speciální plošné lešení, jež unese až dvanáct tun. S jeho pomocí odborníci celý skleněný systém očistí, prozkoumají a vrátí mu původní tvář.

„Teď děláme sérii zkoušek čištění, abychom vybrali tu nejlepší metodu, kterou pak budeme aplikovat na celou plochu kopule,“ popsal restaurátor Tomáš Oršový. Dodal, že kopule je poškozená letitým zatékáním a svou daň si vybral i požár, kterému Breda čelila v roce 2004.

„Po požáru je kopule celá zčernalá. Pro odstranění sazí používáme speciální peelingovou pastu, která odstraní veškeré volné nečistoty. Je to metoda čištění použitá v roce 2020 při odstraňování následků požáru v katedrále Notre-Dame,“ dodal Oršový.

Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s čištěním kopule (21. 8. 2025).
Jeden den restaurátoři peeling nanesou, druhý den jej pak i s nečistotami sloupnou. Na kopuli už se tak vedle zčernalého povrchu objevují první vybělená místa.

Odborníci prozatím pracují ve třech, na plošném lešení se jich ale bude scházet sedm. Z lešení také celou kopuli naskenují laserem, aby odhalili její skutečný stav.

Kopuli tvoří železobetonová konstrukce krytá terazzem, směsí cementu a ušlechtilých kamenných drtí. Od základového prstence přes jednotlivá žebra až po vrcholovou rozetu jde o soliter, jediný kus, který kopuli drží pohromadě. „V té je uložena síť luxfer a dalších skleněných částí,“ nastínil restaurátor.

Čištění a průzkum kopule je první fází její obnovy, trvat by měla do jara. Pak přijde na řadu druhá etapa, která počítá s obnovou kopule a výměnou skleněných luxfer. „Vypadá to, že zhruba devadesát procent luxfer je zničených a bude se muset vyměnit. Vytvoříme bednění, odstraníme staré luxfery a budeme ukládat nové,“ dodal Oršový.

Hrozilo, že spadne na skleněnou kopuli. Začala demolice komína obchoďáku Breda

Ty se v Česku stále vyrábějí, takže Bredu ozdobí věrné kopie těch původních. Pokud i v samotné konstrukci kopule odborníci objeví trhliny, zainjektují je, aby zabránili zatečení vody. Teprve pak sejmou ochrannou fólii, jež kryje kopuli zvenčí.

Breda se stane místem setkávání

Opava souběžně s obnovou připravuje i zpřístupnění části památkově chráněného obchodního domu. „Už máme zkolaudovanou kavárnu v přední části, právě soutěžíme provozovatele. Připravujeme také zpřístupnění celé přední části obchodního domu, jde o prostory za skleněnými vitrínami směrem k silnici. Používat je budeme na společenská setkání a větší i menší kulturní akce,“ avizoval primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že prostory odborníci vyčistí, zavedou tam elektřinu a osvětlí je.

V Bredě stavaři zároveň začali pracovat na demolici komína. Ten je v havarijním stavu a hrozil pádem právě na skleněnou kopuli prvorepublikového obchodního domu. „Komín je pod lešením, jeho spodní část dělníci kotví a dávají tam skruže, které ji zpevní. Komín se zároveň postupně shora zhruba do poloviny rozebere,“ popsal mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Cihly se uloží a při obnově komína znovu použijí. „Předpokládané náklady jsou prozatím šest milionů korun, ale uvidíme, jak moc bude potřeba komín rozebrat. Trhliny jsou opravdu velké,“ uzavřel primátor.

