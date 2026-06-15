Nová scéna, kterou má na starost Opavská kulturní organizace (OKO), bude od konce června sloužit k pravidelnému setkávání, přednáškám i promítání filmů.
Prostory jsou kvůli přirozenému osvětlení propojené s dosud zazděnými výkladními skříněmi a poslouží jako multifunkční sál.
Lidé do takzvaného Breda Pointu poprvé nahlédli v sobotu, zájem byl veliký. „Otevření Breda Pointu je dalším krokem k tomu, aby se sem začal vracet běžný městský život,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.
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Cílem je využití prvorepublikového obchodního domu i před jeho obnovou. „Volně přístupný k posezení a získání informací je od 25. června do 6. září ve čtvrtky, pátky, soboty a neděle,“ řekla ředitelka organizace OKO Eva Týlová.
Oficiální plakát Opavské kulturní organizace (OKO) představuje letní program v nově otevřeném prostoru Breda Point.
Promítáním filmu o opavském obchodníkovi Davidu Weinsteinovi Na útěku tam 8. července OKO odstartuje i vlastní program.
„Breda není jen krásná památka. Je to kus identity Opavy a místo, které má obrovský potenciál,“ uvedl Navrátil.
Město postupně zajišťuje technické průzkumy, projektovou přípravu, obnovu cenných částí objektu i další kroky, aby se památkově chráněná stavba mohla bezpečně a smysluplně rekonstruovat. P
Pokračuje také velmi náročná obnova slavné kupole, která patří k nejvýraznějším symbolům celé budovy.
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Proměna Bredy není podle představitelů radnice už není jen vizí na papíře, ale procesem, který unikátní památce vrací místo, jaké si v Opavě zaslouží.