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Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy

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  11:40
V přízemí bývalého prvorepublikového obchodního domu Breda v Opavě se v sobotu 13. června pro veřejnost poprvé otevřel nový multifunkční sál s názvem Breda Point. Lidé tak mohli nahlédnout do prostor propojených s nově odhalenými výkladními skříněmi, kde architekti představili budoucí podobu rekonstrukce celé budovy včetně obnovy slavné kupole.
Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy...

Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy zvědavců. (13. června 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy...
Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy...
Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy...
Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy...
9 fotografií

Nová scéna, kterou má na starost Opavská kulturní organizace (OKO), bude od konce června sloužit k pravidelnému setkávání, přednáškám i promítání filmů.

Prostory jsou kvůli přirozenému osvětlení propojené s dosud zazděnými výkladními skříněmi a poslouží jako multifunkční sál.

Lidé do takzvaného Breda Pointu poprvé nahlédli v sobotu, zájem byl veliký. „Otevření Breda Pointu je dalším krokem k tomu, aby se sem začal vracet běžný městský život,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

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Cílem je využití prvorepublikového obchodního domu i před jeho obnovou. „Volně přístupný k posezení a získání informací je od 25. června do 6. září ve čtvrtky, pátky, soboty a neděle,“ řekla ředitelka organizace OKO Eva Týlová.

Oficiální plakát Opavské kulturní organizace (OKO) představuje letní program v nově otevřeném prostoru Breda Point.

Plakát láká k návštěvě multifunkčního sálu Breda Point v přízemí obchodního domu Breda v Opavě. Od 25. června do 6. září 2026 nabízí možnost posezení i prohlídky od čtvrtku do neděle.

Promítáním filmu o opavském obchodníkovi Davidu Weinsteinovi Na útěku tam 8. července OKO odstartuje i vlastní program.

„Breda není jen krásná památka. Je to kus identity Opavy a místo, které má obrovský potenciál,“ uvedl Navrátil.

Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy zvědavců. (13. června 2026)
Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy zvědavců. (13. června 2026)
Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy zvědavců. (13. června 2026)
Do opavské Bredy se vrací život, nově otevřený Breda Point přilákal davy zvědavců. (13. června 2026)
9 fotografií

Město postupně zajišťuje technické průzkumy, projektovou přípravu, obnovu cenných částí objektu i další kroky, aby se památkově chráněná stavba mohla bezpečně a smysluplně rekonstruovat. P

Pokračuje také velmi náročná obnova slavné kupole, která patří k nejvýraznějším symbolům celé budovy.

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Proměna Bredy není podle představitelů radnice už není jen vizí na papíře, ale procesem, který unikátní památce vrací místo, jaké si v Opavě zaslouží.

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