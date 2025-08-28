Na úřady i do firem. Zdravotníci z Opavy vyjedou za dárci krve do terénu

Žaneta Motlová
  9:51
Přípravy byly složité, ale je hotovo. Zdravotníci Slezské nemocnice v Opavě začínají s takzvanými mobilními odběry krve. Za dárci přijedou do místa bydliště či pracoviště a krev budou odebírat ve firmách, na úřadech i například v knihovnách.
Fotogalerie3

Odběr krve ve Slezské nemocnici v Opavě. (28. srpna 2025) | foto: Slezská nemocnice Opava

„Mobilní odběry již nějakou dobu chystáme. Je to po stránce administrativní, hygienické, materiální i personální náročný projekt. Nyní máme všechna potřebná povolení,“ ohlásil primář hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice Lukáš Stejskal.

Odběr krve ve Slezské nemocnici v Opavě. (28. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Poprvé vyrazí odběrový tým do terénu v úterý 2. září, kdy navštíví opavský magistrát a dobrovolnými bezpříspěvkovými dárci se stanou tamní úředníci.

„Město má jít příkladem, vždyť nikdy nevíme, kdo z našich blízkých bude tuto vzácnou tekutinu potřebovat. Pokud mi to zdravotní stav dovolí, rád krev daruji,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Větší motivace pro dárcovství

Zdravotníci si už předem vytipovali několik dalších lokalit, kam by chtěli vyjet. Nemocnice zároveň nabízí firmám i veřejným institucím možnost domluvit si termín mobilního odběru pro zaměstnance či veřejnost na své adrese.

Na webu nemocnice už je i objednávkový systém, kde se lidé mohou k odběru přihlásit. Aktuálně je k dispozici termín 23. září, kdy bude odběrový tým v Jindřichově na Krnovsku.

Cílem je umožnit dárcovství lidem, kteří nemohou osobně přijet do Opavy, a zároveň zajistit dostatečné množství transfuzních přípravků.

„Věřím, že nová služba motivuje více lidí stát se dobrovolným bezpříspěvkovým dárcem. Krev je nenahraditelná a v nemocnici ji potřebujeme každý den,“ uvedl ředitel nemocnice Karel Siebert

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Byznys s odpadem nám ničí zdraví i studny, bojí se lidé z okolí úpravny

Dusí nás zplodiny i kamiony, bouří se lidé v okolí průmyslového areálu Suchonice ležícího asi patnáct kilometrů od Olomouce. Popisují hluk a prach z drtiček, špinavé a rozbité silnice a nyní i...

28. srpna 2025  9:51

Na úřady i do firem. Zdravotníci z Opavy vyjedou za dárci krve do terénu

Přípravy byly složité, ale je hotovo. Zdravotníci Slezské nemocnice v Opavě začínají s takzvanými mobilními odběry krve. Za dárci přijedou do místa bydliště či pracoviště a krev budou odebírat ve...

28. srpna 2025  9:51

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

27. srpna 2025  11:11,  aktualizováno  15:34

Hyundai v Nošovicích na tři směny zastaví výrobu. O auta je menší zájem

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku příští týden na třech směnách zastaví výrobu. Zaměstnanci nepůjdou do práce na středeční odpolední, čtvrteční ranní a páteční noční směnu. Firma...

27. srpna 2025  15:06

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

27. srpna 2025  14:17

Baník - Celje: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou rozhodující bitvu o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním souboji na hřišti slovinského Celje však nestíhal a přivezl si milosrdnou porážku 0:1. Dokáže v odvetě...

27. srpna 2025  13:45

Makej, dokud to dáš, pak přijde další. Ostravský asistent Šmarda o rotaci hráčů

Jako asistent trenéra fotbalistů ostravského Baníku zůstává Michal Šmarda v pozadí. Leč v minulých dvou prvoligových utkáních vystoupil do popředí, jelikož Pavel Hapal na tribuně pykal za vyloučení v...

27. srpna 2025  10:28

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

27. srpna 2025  6:12

Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce

Hledání, jak zastavit zápach dlouhodobě sužující obyvatele ostravských částí Hrabová, Hrabůvka či Nová Bělá, je v další fázi. Výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ukázal, odkud...

26. srpna 2025  15:04

Požár paneláku zavinili vařiči drog. Z bytu utekli, zraněného parťáka tam nechali

Pět lidí obvinila policie z nedbalostního obecného ohrožení a nedovolené výroby drog poté, co v květnu způsobili požár bytu ve třináctém poschodí panelového domu v Ostravě. Jeden z nich se těžce...

26. srpna 2025  11:58

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Poprali se s revizory, žena použila pepřák. Černé pasažéry z Ostravy čeká obvinění

Až u soudu zřejmě skončí případ konfliktu v jednom z ostravských trolejbusů. V červenci tam muž se ženou odmítli revizorům předložit jízdenky a také se prokázat dokladem totožnosti. V následné...

26. srpna 2025  9:41

Omezme vývoz šrotu, jinak bude k výrobě v Evropě chybět, varují oceláři

Oceláři v České republice se neobávají jen vysokých cen energií, ale i nedostatku železného šrotu. Ten totiž může brzy na trhu chybět. Zatím se z Unie vyváží. Evropská komise proto v polovině srpna...

26. srpna 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.