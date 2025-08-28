„Mobilní odběry již nějakou dobu chystáme. Je to po stránce administrativní, hygienické, materiální i personální náročný projekt. Nyní máme všechna potřebná povolení,“ ohlásil primář hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice Lukáš Stejskal.
Poprvé vyrazí odběrový tým do terénu v úterý 2. září, kdy navštíví opavský magistrát a dobrovolnými bezpříspěvkovými dárci se stanou tamní úředníci.
„Město má jít příkladem, vždyť nikdy nevíme, kdo z našich blízkých bude tuto vzácnou tekutinu potřebovat. Pokud mi to zdravotní stav dovolí, rád krev daruji,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Větší motivace pro dárcovství
Zdravotníci si už předem vytipovali několik dalších lokalit, kam by chtěli vyjet. Nemocnice zároveň nabízí firmám i veřejným institucím možnost domluvit si termín mobilního odběru pro zaměstnance či veřejnost na své adrese.
Na webu nemocnice už je i objednávkový systém, kde se lidé mohou k odběru přihlásit. Aktuálně je k dispozici termín 23. září, kdy bude odběrový tým v Jindřichově na Krnovsku.
Cílem je umožnit dárcovství lidem, kteří nemohou osobně přijet do Opavy, a zároveň zajistit dostatečné množství transfuzních přípravků.
„Věřím, že nová služba motivuje více lidí stát se dobrovolným bezpříspěvkovým dárcem. Krev je nenahraditelná a v nemocnici ji potřebujeme každý den,“ uvedl ředitel nemocnice Karel Siebert