„Dokončujeme armovací práce před samotnou betonáží nosné konstrukce, kterou plánujeme na pátek. Betonovat budeme celý den, půjde o 550 kubíků betonu,“ popsal technik Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Daniel Pačka. Dělníci mostní konstrukci z oceli a železných prutů podle speciálního projektu navázali zhruba za dva měsíce. Zároveň ji obestavěli bedněním, které poslouží jako forma pro lití betonu.
„Zalitím betonem vznikne finální objekt, který bude pevnější, odolnější a o půl metru vyšší než most původní,“ konstatoval Miroslav Mazal z tiskového oddělení ŘSD.
Po vyzrání betonu a dokončení všech prací včetně mostních říms se celá mostní konstrukce o váze 1800 tun nasune na místo původního mostu. Opavu čeká úplná uzavírka klíčového tahu, kterým denně projede bezmála dvacet tisíc aut. „V neděli 14. září se Ratibořská ulice úplně obousměrně uzavře a od 15. září začneme demontovat nájezdové klíny mostního provizoria,“ avizoval Mazal. Dodal, že uzavírka potrvá maximálně sedmdesát dní.
„Kromě odstraňování provizoria je na místě naplánovaná řada dalších prací včetně spodní stavby mostu,“ dodal Mazal. Most totiž bude stát na nových pilířích, přestože se nejprve předpokládalo, že poslouží ty původní. Detailní diagnostika totiž ukázala, že jejich technický stav neodpovídá stoleté životnosti nového mostu.
Uzavírka se dotkne i chodců
V sedmdesátidenní lhůtě stavaři musí stihnout i nasunutí celé konstrukce, jež vzniká vedle mostního provizoria na straně po toku řeky. Silničáři přiznávají, že akce nebude technologicky snadná.
Zvolený způsob kvituje město Opava. „Při standardní stavbě mostu by uzavírka trvala minimálně půl roku a tlak na dopravu by byl velice složitý,“ řekl uvolněný radní Petr Popadinec.
Dodal, že Opava už má plán, jak uzavírku od poloviny září do listopadu co nejlépe zvládnout. „Změní se cyklus fungování křižovatky před mostem, která patří k nejvytíženějším v Opavě. Upravíme i městskou hromadnou dopravu.“
Místo trolejbusů budou jezdit autobusy, počítá se i s provizorními násypy u vjezdů na blízká parkoviště. Uzavírka se bude týkat i chodců, kteří budou muset využít lávky a mosty v jiných částech města.