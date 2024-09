Hory odpadu po povodních. Skládky nestačí, zaplní i silážní jámy, nasadí drtičku

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Roky jsme to tady budovali, a teď musíme všechno vyhodit. Nezbylo skoro nic, celý náš život byl na hromadě venku. Teď ho odvezli na skládku,“ posteskla si Věra Slavíková z Opavy, když těžká technika po několika dnech vyvezla všechno, co z domu poškozeného povodní rodina vyklidila.

Zaplavených objektů v Opavě jsou tisíce, velká voda tam zasáhla deset čtverečních kilometrů. Odpadu jsou stovky tun. „Podle optimistického odhadu se zatím podařilo odvozit z ulic postižených částí města asi dvacet procent odpadů, které lidé vyklidili ze svých domovů nebo vznikly jako následek povodně,“ informoval mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Náklaďáky s vyhozenými věcmi míří do areálu Dukelských kasáren, kde má město provizorní skládku. Ta už je ale téměř plná. Opava další plochu s podložím, které do spodních vod nic nepropustí, nemá a jedná se soukromníky. Skládkovat bude v silážních jámách v Kateřinkách, v silážních jámách Školního statku i na ploše letiště za Kylešovicemi. „I za cenu následné nákladné sanace povrchu,“ dodal Konečný.

Opava ještě potřebuje odvézt zhruba pět až šest tisíc kontejnerů odpadu. „Máme pouze třicet takových kontejnerů. Je nasazeno také asi sedmdesát kusů techniky,“ popsal realitu náměstek primátora Vladimír Schreier.

Rychle se plní i skládky v Krnově

V Krnově skládkují na třech místech - na ploše bývalé slévárny, kde má v budoucnu vzniknout průmyslová plocha, a v místních částech Krásná Loučka a Kostelec. „Velmi těžko se odhaduje, jaké procento se z ulic podařilo odvézt. I když se některé ulice uklidí, odpad se tam zase objeví. Někteří vyklidili dříve, někteří později,“ nastínila mluvčí radnice Dita Círová.

Také zde se skládky rychle plní a brzy věci nebude kam dávat. Nové plochy ale město nehledá, zkusí navezený odpad na místě drtit. „Z Polska nám nabídli drtič na velkoobjemový odpad, přímo na místě jej budeme takto zpracovávat. Ještě sháníme jednu takovou drtičku,“ dodala Círová.

Odpadů na provizorních skládkách přibývá násobně rychleji, než se z nich vyváží pryč. Opavský odpad míří dál na skládky v Holasovicích a Chlebičově, krnovský rovněž do Holasovic a také Horního Benešova.

Tam ovšem vyvážejí i další postižená města a obce. Je potřeba tam jezdit speciální technikou. A každé auto tam čeká desítky minut.

Bohumín má na svoz odpadů skládku vlastní, i tu však popovodňový odpad rychle plní. „Odpad se aktuálně sváží nepřetržitě každý den včetně víkendů. Je ho tolik, že podle posledních odhadů jej budeme z ulic města odvážet do konce října,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

Věci, které se musí kvůli velké vodě vyhodit, v Bohumíně dokonce předčasně zkrátí kapacitu tamní skládky. „Její životnost se odhadovala do konce roku 2026. Už teď je jasné, že už letos bude na skládce velký problém s ukládáním odpadu. Její kapacita bude naplněná a my tak zůstaneme odkázáni na externí možnosti skládkování,“ uzavřela Končítková.

Plně vytíženépřekladiště odpadů má i Vrbno pod Pradědem. „K nejbližších skládce máme přes třicet kilometrů, proto máme schválené vlastní překladiště. Díky němu teď situaci zvládáme, ale využíváme jej opravdu na maximum,“ vysvětlil jednatel vrbenských technických služeb Miroslav Pella.

Z vrbenského překladiště pak navozený odpad odvážejí dvě soupravy denně - sedmkrát víc než obvykle, kdy z Vrbna na skládku mířily dvě soupravy za týden. „Do konce tohoto nebo poloviny příštího týdne bychom chtěli mít uklizené zasažené oblasti ve Vrbně. Bohužel máme i části jako Mnichov nebo Bílý potok, kde jsou poničené cesty a není se tam jak dostat. Tam odhady nemáme,“ dodal Pella.

Ostravský obvod Poruba do povodní postižených ulic se hned od opadnutí velké vody neustále vrací třináct velkoobjemových kontejnerů. „Odpad postupně vyvážíme na skládku do Hrušova. Aktuálně jsme asi v polovině,“ upřesnil místostarosta obvodu Richard Hanáčik. Dodal, že řada lidí popovodňový odpad také sama vyváží do sběrných dvorů.

V Olomouckém kraji řeší stejný problém

Akutní nedostatek skládek, kam je možné svážet odpad po záplavách, řeší i Olomoucký kraj. „Fungující skládky nemají dostatečnou kapacitu,“ sdělil hejtman Josef Suchánek. Tuny odpadu tvořené naplaveninami, ale i zničeným nábytkem či sutí se momentálně odvážejí na řadě míst na meziskládky.

Například za obcí Velká Kraš na Jesenicku má tato skládka na výšku až několik metrů. Odpad se hromadí také podél cest, které je však potřeba uchovat pro průjezd těžké techniky, doplnili zástupci kraje.

„Je to obrovský problém. Jako mezideponie odpadu slouží místa, kde je kousek volného prostoru, například parkoviště před hotelem. Máme skládku lesního materiálu pod lesem, kam se dává štěpka a ekologické materiály, dnes je tam všechno, další máme místo autobusové zastávky. Nemáme to kam jinam vozit. Musíme ty ulice přitom čistit, protože bychom byli zcela zaplaveni. Kam s tím dál, nevíme,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra.

V Mikulovicích museli mezideponie zřídit hned na třech místech, dvě jsou v obci a jedna velká za obcí. „Jednu máme plnou, druhá se zaplňuje, na třetí ještě trochu místa máme. Doufáme, modlíme se, aby nám to celé vydrželo,“ sdělil starosta Roman Šťastný. Jak bude obec s odpadem nakládat dál, netuší. Ve Vidnavě a Velké Kraši je mezideponie za obcí, odkud se podle starostů obou obcí odváží odpad na centrální skládku do Javorníku.

Vyhozené věci se hromadí podél cest

Problém nakládání s odpadem, který se hromadí v postižených obcích, dnes projednával také krizový štáb Olomouckého kraje. „Odpad, který vzniká v obcích postižených povodněmi, je potřeba likvidovat. Podél cest se hromadí věci z domácností, poškozený nábytek, nefunkční elektronika, různé naplaveniny, klády dřeva, hromady větví a další. Součástí může být i nebezpečný odpad, který podléhá zvláštnímu režimu. Aktuálně fungující skládky nemají kapacitu, aby toto obrovské množství odpadu pojaly, proto je třeba situaci akutně řešit,“ uvedl po jednání krizového štábu hejtman Suchánek.

Mezideponie, které vznikají v každé postižené obci, se podle kraje již pomalu blíží své kapacitě. „Ve spolupráci s krizovým štábem obce s rozšířenou působností Jeseník se tedy řeší, kdo a kam bude odpad odvážet, hledají se vhodné lokality pro dočasné uložení odpadu, poptávají se firmy, které by pomohly s tříděním, drcením či odvozem vytříděného materiálu,“ doplnila mluvčí kraje Alena Minxová.