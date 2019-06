Kočka těžce pokousala ženu, strážníci zvíře dvě hodiny unavovali

Jak žena uvedla, kočku našla zhruba před půl rokem v lese. Protože jí bylo zvířete líto, vzala si ho domů. Jak vypadalo dosavadní soužití, není známo.

Ale v pondělí odpoledne kočka na svou „paní domácí“ zaútočila.

„Kočka ženu poškrábala a pokousala na rukou i na šíji. Ačkoli občas takové případy řešíme, tak něco takového bylo poměrně výjimečného,“ uvedl ředitel opavské městské policie Jiří Klein.

Právě strážníky žena přivolala s tím, že si s kočkou neví rady. Marné bylo i snažení policistů, nakonec museli přivolat posilu - nasmlouvaného veterináře.

Ten chtěl kočku uspat a pak odchytit, ale ani on neuspěl. Po několika pokusech se mu to nepodařilo a zvíře zaútočilo pokaždé, kdykoliv se k němu někdo přiblížil.

Nezbylo nic jiného, než čekat a opakovaně zkoušet, co kočka vydrží. „Zhruba po dvou hodinách se unavila a společnými silami s veterinářem se ji konečně podařilo odchytit. Poté byla převezena na veterinární kliniku,“ popsal Klein.

Zraněná žena potřebovala lékařské ošetření, navíc na svou žádost podstoupila vyšetření na vzteklinu.

Podle Kleina je podstatný rozdíl mezi nalezením psa a kočky. „Pokud někdo najde psa, měl by i s naší pomocí udělat vše pro zjištění majitele. Pokud se to nepodaří, může psa odevzdat v útulku, kde se o zvíře postarají, případně požádat o třeba i jen dočasnou péči,“ přiblížil ředitel.

U nalezené kočky se majitel obvykle dlouho nehledá, pokud to očividně není cenné plemeno. „Pak by měl nový ‚majitel‘ kočky co nejdříve se zvířetem zamířit k veterináři kvůli očkování, odčervení a dalšímu vyšetření, které odstraní zdravotní nebezpečí,“ přiblížil Klein.