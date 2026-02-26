Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

„Jakmile tady začal pohyb, lidé chodili a klepali, jestli už si mohou půjčovat. Řemeslníci by mohli vyprávět,“ uvedla ředitelka knihovny Markéta Beyerová. „Teď konečně po roce a půl otvíráme. V sobotu máme den otevřených dveří a v pondělí začíná provoz,“ netají nadšení.
Kateřinská pobočka mezitím prošla zásadní proměnou. V září 2024 ji řeka Opava vyplavila tak masivně, že se přes půl roku vysoušela, a pak přišla na řadu kompletní obnova.
Povodně 2024
„Voda byla do metru čtyřiceti, což je spodní hrana rámů obrazů, které tu teď visí. Podlahy zničené, omítky taky,“ popsala Beyerová. Povodňová vlna byla tak silná, že původní velké sešroubované regály voda zpřeházela a některé zarazila do stěn.
„Vylévání vysoušečů skončilo loni v dubnu, když se udělalo hezké počasí. To jsme začaly chodit otvírat okna. Stavbaři si prostory pak přebrali v září,“ doplnila.
Opavskou knihovnu velká voda poničila, ale nezlikvidovala. Naopak bude modernější
Pobočku denně navštěvovalo 120 až 150 čtenářů. Během nucené přestávky chodili do ústřední knihovny a ostatních opavských poboček. Teď po obnově vstoupí v Kateřinkách do nového světa. Do místností nově rozčleněných tak, aby tam měl každý typ čtenáře své zákoutí, od nejmenších dětí přes školáky až po dospělé.
Novinkou je sdílený prostor, kde lze hrát deskové hry, stejně jako třeba pracovat, pokud někdo přijde s notebookem. Nová je i veškerá technika či online katalog.
Ještě před rokem v prostorách knihovny vrčely vysoušeče a ředitelka Markéta Beyerová i její kolegyně je denně včetně víkendů chodily vylévat (vlevo). Teď je knihovna po kompletní proměně, Markéta Beyerová stojí ve stejné místnosti, již zařízené a vybavené pro čtenáře (vpravo).
„Ještě chybí sedačky a čalounění na lavicích, pořád se připravujeme,“ popsala atmosféru posledních dní před otevřením Beyerová. Stavební práce a vybavení v součtu vyšly na 7,5 milionu korun bez DPH.
Knihovnice ještě před povodní zachránily všechny knihy z půjčovny, zhruba 20 tisíc titulů, a dalších pět tisíc knížek měli vypůjčených čtenáři. Za své ale vzala část uložená ve skladu, jež čítala zhruba osm tisíc kusů knih. Fond se podařilo doplnit.
Knihovny i archiv zůstávají zavřené, dokumenty před vodou přesouvali dvakrát
„Po celou dobu jsme nakupovali novinky, aby o ně čtenáři nepřišli, protože když se vyprodají, už je neseženete,“ vylíčila vedoucí pobočky Romana Martiníková. Doplnila, že od čtenářů se vrátila drtivá většina titulů, jež byly během povodně půjčené, a regály doslova praskají ve švech. „Máme opravdu plno knih.“
Zahájením provozu ale práce nekončí. Na jaře přijdou na řadu zahradní úpravy před vchodem a počítá se i s terasou s letní čítárnou.
16. září 2024