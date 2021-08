Uprchlí býčci obsadili zahradu i trať, namáhavý odchyt trval tři hodiny

Jarní telata, tak označili chovatelé nejmenovaného zemědělského družstva na Opavsku 33 mladých býčků, kteří jim utekli ve středu odpoledne.



„Šlo už však o poměrně statná zvířata. Většina zamířila do neobydlených končin, luk a lesů, odkud prý se obvykle večer v klidu vrátí do domovského kravína. Dvanáct kusů zamířilo do zahrady rodinného domku v Háji ve Slezsku a další tři býčci se pohybovali na náspu frekventované železniční trati mezi Ostravou a Opavou,“ popsal situaci mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Právě je požádali chovatelé o pomoc, aby dostali uprchlý skot zpět domů.

Do odchytu, který trval až do večera, se zapojily tři jednotky hasičů, přičemž u trati zasahovala jednotka drážních hasičů z Ostravy.

„Býčci na zahradě u rodinného domku byli do příjezdu hasičů klidní a bez známek nervozity spokojeně přežvykovali šťavnatou zahradní travičku. Únikovou cestu do polí a luk jim chovatelé zahradili dlouhou hadicí. Bylo potřeba dostat je všechny najednou do přepravního vozidla,“ přiblížil další dění Kůdela.

Nejtěžší byla honička za býky u trati

Chovatelé nejprve hasičům poradili, ať si sundají vše, co by mohlo zvířata zneklidnit. Dolů tak musely jít zásahové oděvy, přilby i roušky.



„Hasiči pak vyznačili z natažených červeno-bílých výstražných pásek cestu až k vozidlu, ke své ochraně i případnému usměrnění býčků drželi sedm nastavovacích žebříků,“ popsal zásah mluvčí.

Těžší práci měli hasiči se třemi býčky, kteří se pohybovali na náspu trati a pod náspem v křoví v blízkostí kolejí. Po dohodě se železničáři byla v úseku mezi Hájem ve Slezsku a Děhylovem dočasně snížena rychlost vlaků na 50 kilometrů v hodině.

„Hasičům se po únavné honičce za mladými a hodně rychlými kusy na polích a lukách nakonec podařilo býčky nasměrovat dostatečně daleko od železnice na louku nedaleko kravína, kde skot v klidu ulehl na zem. Podle chovatelů později večer prý uprchlá zvířata uslyší zvuk svých čtyřnohých parťáků a odejdou zpět do svého domovského kravína,“ uvedl Kůdela.



Namáhavý zákrok trval podle jeho slov tři hodiny. V rizikovém úseku trati mohla být následně obnovena i obvyklá rychlost vlaků.