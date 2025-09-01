Opavu čeká dopravní omezení roku. Zavře se Ratibořská, výpadovka na Hlučínsko

Dopravu téměř v celé Opavě ovlivní úplná uzavírka Ratibořské ulice. Silničáři tam během sedmdesáti dní odstraní mostní provizorium, po němž řidiči zdolávali řeku Opavu poté, co původní most nevratně zničila povodeň. Poté přesunou na finální místo novou mostní konstrukci, jež vznikla vedle provizoria.
Vpravo provizorium, vlevo připravovaná nová konstrukce. Jejich výměna ovlivní dopravu v takřka celé Opavě.

Omezení výrazně změní fungování křižovatky u plaveckého bazénu, jedné z nejvytíženějších v Opavě. Projeví se i v dalších částech města.

„Původně hrozilo, že Ratibořská bude uzavřena až půl roku. Díky dohodě na jiné technologii bude omezení výrazně kratší,“ komentoval primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Zároveň ale dodal, že dopadu na dopravu se město nevyhne. Ratibořská je hlavním tahem z města na Hlučínsko a denně jí jezdí bezmála dvacet tisíc aut.

Uzavírka se dělí do dvou etap, kdy se podle rozsahu prací na přemostění více či méně dotkne i okolních ulic a dalších dopravních opatření. Zcela jinak pojede i městská hromadná doprava.

Most v Ratibořské

Že povodeň most přes řeku Opavu vážně narušila, zjistil statik hned po opadnutí vody. Auta už tam nevyjela.

Silničáři nad ním loni v říjnu postavili mostní provizorium. První auta na něj vyjela v listopadu.

V lednu se do původního mostu zakously bagry a šel k zemi.

Stavba nového mostu začala v červnu. Hotový má být za 150 dní a 55 milionů korun.

Od 14. do 28. září budou stavbaři z Ratibořské odstraňovat mostní provizorium. To se chystají postupně vysouvat po speciální konstrukci, což si vyžádá uzavírku úseku.

Provizorium pryč

„Při odstraňování se musí na obou stranách vystavět speciální konstrukce, po které bude most postupně vysouván zpět. To s sebou přináší zabrání vozovky od křižovatky u bazénu až po Holasickou ulici. Výjezd z Vodní ulice bude zachován a pro zachování vjezdu a výjezdu z vnitrobloku za domy v křižovatce Ratibořská – Zámecký okruh se musí stavebně upravit přilehlý zelený pás a středový pás, přes který se bude do vnitrobloku přejíždět,“ upřesnil opavský radní pro dopravu Petr Popadinec.

Od 29. září do 23. listopadu bude následovat přesun nového mostu na místo. Stavbaři jeho konstrukci prozatím postavili vedle, směrem po proudu řeky, minulý týden ji pak zalili betonem.

Přesun mostu, který váží 1 800 tun, zcela uzavře Ratibořskou od křížení s Vodní po křižovatku s Holasickou včetně napojení na Kolofíkovo nábřeží.

Náhrada povodní zničeného mostu v Opavě už má kostru, v září začne uzavírka

Veškerý provoz z nábřeží povede po Fügnerově ulici, takže tam nebude možné parkovat. Naopak bez omezení už bude vjezd a výjezd do vnitrobloku u Zámeckého okruhu.

Objížďka uzavírky povede po Nádražním okruhu a Těšínské ulici k rondelu u Globusu, dále po spojce S1 ke kruhovému objezdu u Kauflandu a zpět po Hlučínské na Ratibořskou.

Zástupci města očekávají vysokou zátěž zejména Pekařské ulice. „Proto tam s ohledem na zajištění plynulosti provozu, a to zejména MHD, bude v úseku mezi Nákladní a Rolnickou ulicí platit zákaz zastavení,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Dalibor Novotný.

Řidiči se musí připravit na zvýšený provoz rovněž na celém severním obchvatu a v Těšínské ulici, jež je coby výpadovka na Ostravu sama o sobě poměrně vytíženou trasou.

Chodci budou ke zdolání řeky Opavy využívat lávku mezi Vodní a Partyzánskou ulicí.

Změna čeká i MHD. Místo trolejbusů vyjedou výhradně autobusy a náhradní trasu budou mít linky 202, 204, 213, 214, 219 i noční spoje 228 a 229.

„Trasy byly zvoleny s využitím zkušeností z loňské uzavírky, aby se co nejvíce omezila zpoždění způsobená problematickým odbočováním z Partyzánské ulice doleva na Pekařskou směrem do centra,“ doplnil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

První auta po novém mostě vyjedou na konci listopadu. „Bude pevnější a o půl metru vyšší než původní konstrukce,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Silničáři u něj počítají se stoletou životností. Původní most Opavě sloužil od 70. let minulého století. Povodni v roce 1997 ještě odolal, loňské už vzdorovat nedokázal.

25. srpna 2025
