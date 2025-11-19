Obrovská rána, jako petarda. Zachránci popsali, jak chlapce na hřišti zasáhl blesk

Byl slunečný srpnový pátek a na hřišti v Opavě trénovali mladí fotbalisté. Nic nenasvědčovalo, že za chvíli se odehraje dramatický boj o život. Při náhlé bouřce totiž jednoho z chlapců zasáhl blesk. Měl srdeční zástavu a byl popálený na více částech těla. K záchraně jeho života přispěla i správně poskytnutá první pomoc ze strany trenérů.

Událost se stala letos 2. srpna. Nyní se setkali členové zasahující posádky zdravotních záchranářů se zachráněným pacientem, jeho trenéry, kteří byli svědky události, i s rodiči chlapce. „Smyslem setkání je mimo jiné poukázat na zásadní význam správného poskytnutí základní první pomoci při záchraně života,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

„Byli jsme v Opavě na stadionu, začalo se kazit počasí, trenér řekl, že doděláme cvičení a půjdeme se schovat, a v tu chvíli to udeřilo,“ vyprávěl patnáctiletý Martin, kterého blesk zasáhl. Po něm zůstal ležet jako jediný z týmu v bezvědomí a bez dechu na hřišti.

Patnáctiletého fotbalistu Martina zasáhl na tomto hřišti v Opavě blesk. Zachránil jej včasný zásah trenérů Michaela Czerného (bílá bunda) a Víta Axmanna (olivová bunda).

První, kdo chlapce oživovali, byli přítomní trenéři. „Za mne tam šok byl, ale do dvaceti sekund jsme byli u Martina, trenér Czerný poskytl okamžitě masáž srdce, pak už jsme jeli podle asistenční služby první pomoci,“ popisoval dění na hřišti jeden z trenérů opavské juniorky Vít Axmann. „V první chvíli jsme nevěděli, co se děje, obrovská rána, na okamžik jsme si mysleli, že tam někdo hodil obrovskou petardu.“

Blesk zasáhl v Opavě malé fotbalisty, jednoho museli záchranáři oživovat

„Došlo mi po zjištění jeho tělesných funkcí, že bude třeba okamžitá masáž srdce. Pochopil jsem, že je to vážné, a řekl jsem Víťovi, ať hned volá záchranku. Pak jsme postupovali podle telefonní linky, kde nám říkali, jak postupovat, jakým tempem, kdy zatlačit,“ doplnil hlavní trenér Michael Czerný.

Podle svědků šlo „o blesk z čistého nebe“. „Je to tak. Trošku se zatáhlo, spustil se lehký deštík, ani deštník nebylo třeba, a najednou z ničeho nic rána. Až po ní se spustila bouřka,“ přiblížil Axmann.

Po příjezdu pokračovali v oživování záchranáři. „Lékař zaintuboval dýchací cesty a napojil chlapce na přístrojem řízenou ventilaci. Po použití defibrilačního výboje došlo ve čtvrté minutě rozšířené resuscitace posádkami k obnovení srdeční činnosti,“ uvedla tehdy mluvčí zdravotních záchranářů Jana Šedovičová.

Chlapce pak záchranáři přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava, kde strávil několik týdnů, poté například další čas i na rehabilitaci v Klimkovicích. „Teď je to skvělé, chodím zpátky do školy, cvičím zpátky v Opavě, posiluji, žádné problémy už nemám. Návrat k fotbalu vidím až někdy na jaře,“ uvedl na setkání patnáctiletý Martin.

„Děkujeme všem, ale hlavně našim trenérům. Jejich pomoc, to byla alfa a omega, a pak jsme samozřejmě vděční záchranářům a Fakultní nemocnici Ostrava. Bylo to úžasné, všechno do sebe zapadalo,“ děkovala dojatá matka zachráněného chlapce.

Podle otce se chlapci dostalo velké podpory nejen od oddílu Slezský FC Opava, ale i od samotného vedení fotbalového svazu. „Po té hrůze, která nastala, to je pro něj obrovská vzpruha,“ děkoval otec zachráněného chlapce.

