„Záměrem je budovu znovu oživit, vyzkoušet různé formy jejího využití a ověřit i některé z budoucích funkcí. Přízemí s otevřeným výhledem na náměstí nabídne multifunkční prostor, který bude možné upravovat podle typu akce,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.
Takový prostor zatím Opavě v centru chybí. Známý už je i termín jeho otevření – květen 2026. „Prostory, které nazýváme Breda Point, budou využívány do doby, než komplexní rekonstrukce začne,“ doplnila šéfka projektového týmu Breda Jana Foltysová.
Breda Point bude spravovat Opavská kulturní organizace. Určený je pro městské instituce, spolky, kulturní organizace, ale i soukromníky.
Opava už teď vyhlásila otevřenou výzvu pro zájemce, kteří chtějí v přízemí cokoliv pořádat – jednorázově, pravidelně i dlouhodobě. K dispozici budou mít prostor i mobiliář a technické vybavení.
„Vítány jsou kulturní a společenské programy, aktivity podporující podnikání, inovace a spolupráci, komunitní, sociální nebo umělecky zaměřené projekty i akce spojené s lokální gastronomií a dalšími místními produkty,“ nastínila ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová s tím, že sál může hostit akce, jež se nikam jinam nevejdou.
|
V Bredě také právě skončila první fáze rekonstrukce skleněné kopule. Vybraný architektonický tým ve spolupráci s památkáři připravuje finální projekt a pracuje se i vně Bredy. Odborníci prostřednictvím vrtů v jejím okolí zjišťují, kudy se pod základy stavby dostává voda.
Pokračují rovněž jednání o budoucnosti Bredy. Počítá se s tím, že také dočasní partneři Breda Pointu se mohou po dokončení celkové obnovy stát nájemci trvalými.
Právě dočasné využití přízemí má funkčnost různých záměrů otestovat. „Chceme, aby Breda byla živá, procházelo se jí a přitáhla co nejvíc lidí,“ dodal primátor Navrátil.
|
21. listopadu 2025