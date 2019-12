Opava schválila plán velkého akvaparku. Hotovo má být za pět let

Město sáhlo po projektu, který vyhrál architektonickou soutěž v roce 2008, kdy se nový bazén připravoval poprvé. „Projektový tým teď připraví zadání parametrů, které tam chceme, abychom mohli dokončit studii a zadat ostatní stupně dokumentace,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Odhadl, že na projektové dokumentaci by se mohlo začít pracovat za několik měsíců. Opava vychází ze studie proveditelnosti, která porovnávala několik variant řešení nabídky plavání ve městě včetně zachování stávajícího bazénu.

„Stávající bazén poskytuje malou nabídku pro cílové skupiny, je tam špatná ekonomika provozu a zařízení bude v blízké době vyžadovat velkou částku na rekonstrukci,“ zhodnotil negativa nynějšího objektu autor studie proveditelnosti Radek Steinhaizl s tím, že kvůli omezené nabídce tam není šance dosáhnout pozitivních provozních výsledků.

Což by podle analýz u nového objektu možné být mělo. „Dá se předpokládat, že bude mít návštěvnost nějakých 300 až 307 tisíc návštěvníků,“ dodal Steinhaizl.

O problému zastupitelé diskutovali tři hodiny

Projekt z roku 2008 upravil, například přesunul tobogany tak, aby byly přístupné nejen zevnitř, ale i pro návštěvníky venkovního letního koupaliště, v jehož blízkosti akvacentrum vznikne. Počítá se s plaveckým bazénem o osmi drahách, zábavním vodním světem v africkém stylu a saunovým a wellness světem.

Zastupitelé o záměru diskutovali tři hodiny. Zásadní otázkou bylo využití starého bazénu. „Musíme to vyřešit, aby jeho budova nezůstala prázdná jako Slezanka, Karnola nebo bývalá Česká pošta,“ řekl opoziční zastupitel René Černohorský.

Podle primátora Navrátila do pěti let město řešení najde. „Po celou dobu výstavby ho budeme potřebovat, zůstane v provozu. Máme pět let na to, abychom se připravili, co s budovou dál dělat,“ sdělil s tím, že už dnes se rýsuje několik nápadů, například kluziště pro veřejnost či sportovní centrum.