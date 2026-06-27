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Proměna druhého největšího parku v Ostravě citlivě zachová židovské hroby

Petra Sasínová
  7:13
Budoucí podoba sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě

Budoucí podoba sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě | foto: Vizualizace: ateliér míza architekti

Budoucí podoba sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě
Vizualizace návaznosti parku na plánovaný koncertní sál. Na obrázku louka s...
Vizualizace pohledu z procházkového okruhu na sochu Vítání slunce
Jediná připomínka starého židovského hřbitova v sadu Dr. Milady Horákové
8 fotografií
Rozsáhlá revitalizace sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě za čtvrt miliardy korun se odkládá na rok 2029 kvůli majetkovým vztahům a biologickému průzkumu. Architekti, kteří na akci pracují, zohlední pietní charakter místa s bývalými hřbitovy a doplní chybějící památník Horákové.

Roky připravovaná revitalizace sadu Dr. Milady Horákové, druhého největšího parku v Ostravě, dostává reálnější obrysy. Architekti, kteří vyhráli v roce 2023 soutěž, začali pracovat na projektové dokumentaci.

Samotné práce, které mají vyjít na minimálně čtvrt miliardy korun, mají začít v roce 2029 a pokračovat až do roku 2033.

Původně totiž město počítalo se zahájením už letos. „Řešíme vztahy s vlastníky pozemků, kterých je tady více. Stále pokračuje mapování území. Biologický průzkum potrvá až do podzimu,“ líčil architekt Tomáš Minarovič ze studia míza architekti.

Budoucí podoba sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě
Budoucí podoba sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě
Vizualizace návaznosti parku na plánovaný koncertní sál. Na obrázku louka s altánem pro kulturní a společenské události (vpravo)
Vizualizace pohledu z procházkového okruhu na sochu Vítání slunce
8 fotografií

Město uzavřelo se studiem smlouvu na projektovou dokumentaci až v minulém roce. „Museli jsme si nejprve ujasnit rozsah prací a nastavit cenovou politiku,“ vysvětloval náměstek primátora Aleš Boháč na veřejném projednávání proměny parku.

Ten má řadu specifik, například to, že stojí na místě hrobů. Kolem roku 1873 tam vznikl katolický i židovský hřbitov. Komunisté obě pohřebiště, podobně jako někdejší kubistické krematorium, v druhé polovině 20. století zrušili.

Zatímco ostatky křesťanů se stěhovaly na nový hřbitov ve Slezské Ostravě, kosti zhruba 3,5 tisíce Židů, kteří z náboženských důvodů odmítají exhumaci, zůstaly v západní straně parku v zemi. Architekti tam proto neplánují žádné zásahy.

„Pietu chceme vyjádřit formou ztrácejících se pěšin,“ přiblížil Minarovič. Na místě hřbitova je památník ostravských Židů z počátku devadesátých let.

Tábor Hanke...

Podle historiků je pravděpodobné, že se v parku nachází také hromadný hrob obětí vraždění v ostravském internačním táboře pro Němce Hanke v roce 1945.

„Připravujeme připomenutí této události pamětní deskou. Rádi bychom to pojali v širších souvislostech, protože 20. století se na tomto parku propsalo velmi intenzivně,“ podotkl Minarovič.

Sad Milady Horákové získá nové dominanty, přibude ovocný sad i vodní plocha

V plánu je také náprava dvou zvláštností tohoto místa. I když je park pojmenovaný po nejznámější oběti komunistických politických procesů z padesátých let – Miladě Horákové, v tomto parku ani jinde v Ostravě o ní není zmínka.

„Když je výročí její popravy, není kde zapálit svíčku,“ upozornila během veřejné debaty Jana Dostálová, bydlící nedaleko parku.

A chybějí tam také ovocné stromy, byť park má ve svém názvu sad. „Máme vybrané místo, kde chceme vysázet neplodící ovocné stromy, které budou kvést a vonět. Zajišťovat sklizeň ovoce je v režimu městského parku nereálné,“ vysvětloval architekt.

Hroby i hřiště. Ostrava řeší budoucnost parku u chystané koncertní haly

Sad je výjimečný také umístěním množství soch pocházejících ze dvou ročníků mezinárodního sympozia prostorových forem z šedesátých let. „Provedli jsme inventarizaci děl. Počítáme s jejich zachováním,“ ujistil Minarovič.

Součástí revitalizace budou různé typy chodníků, nová promenáda, vodní plocha, kavárna, hřiště nebo sportoviště, kulturní louka navazující na novou koncertní síň i altán pro hudební produkce.

Práce se zelení bude samostatnou kapitolou proměny. „Z dendrologického průzkumu vyplývá, že budeme muset pokácet asi 250 neperspektivních nebo nebezpečných stromů, které ale nahradí ve zhruba stejném počtu nová výsadba,“ dokončil Tomáš Minarovič.

Sad Milady Horákové sloužil jako hřbitov, při obnově se v části nesmí kopat
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