Muž se vydával za jasnovidku Editu. Soud mu za podvody udělil podmínku

Falešná vědma našla dost zájemců. Kotlár totiž o svých schopnostech přesvědčil 112 lidí, kteří mu za necelé dva roky poslali 1,7 milionu korun.

Kromě čtyřleté podmínky mu soud vyměřil peněžitý trest 150 tisíc korun a úřadu práce musí uhradit vzniklou škodu 280 tisíc korun.

Kotlárovi hrozilo až pětileté vězení, nicméně potrestán nebyl za jasnovidectví, ale za to, že na tuto činnost neměl takzvanou volnou živnost. Výrazný příjem navíc ani nepřiznal v žádostech svých nejbližších o četné sociální dávky, například o příspěvek na bydlení nebo o podporu v hmotné nouzi.

Za utržené peníze si s partnerkou údajně uspořádali opulentní svatbu, která prý okázalostí předčila i obřady známých osobností.

Protistrany uzavřely dohodu

„Obžalovaný svou činnost plně doznal a uzavřeli jsme dohodu o vině a trestu,“ zmínila státní zástupkyně možnost, která zrychluje trestní řízení.

Současně neumožňuje odvolání, k čemuž však Kotlár neměl důvod, protože soud navrženou dohodu přijal. „Se vším souhlasím a všemu v dohodě rozumím,“ konstatoval obžalovaný Kotlár v jednací síni.

Médiím se vyjadřovat nechtěl a z přítomností novinářů radost neměl. „Neptejte se, nebudu o ničem mluvit,“ opakoval. Lidem se však peníze vracet nechystá, protože je údajně o svých neobvyklých schopnostech přesvědčený.

Budu splácet, ujišťoval odsouzený

Soudu potvrdil, že neoprávněné dávky úřadu práce začal podle dohody splácet, a to první částkou osmdesát tisíc korun a dalšími splátkami ve výši deset tisíc měsíčně.

Jednu podmínku za jiné podvody Kotlár dostal už loni v květnu, ale nynější projednávané činnosti se dopustil ještě loňským rozsudkem, proto to nebylo bráno jako porušení podmínky.

Pokud by podmínku porušil teď, šel by do vězení na tři roky. Jestliže by přestal splácet neoprávněné vymámené sociální dávky, čekaly by ho dva roky za mřížemi. „Splácet určitě budu,“ ujišťoval Kotlár.