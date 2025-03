Pracovnici zverimexu soudí za utýrání andulky, dala ji do sava a zavřela v mrazáku

Za trestný čin týrání zvířat ženě hrozí dva roky až šest let vězení, a to kvůli tomu, že týrání bylo vedeno obzvláště surovým a trýznivým způsobem. Pracovnice se však přiznala a s vyšetřovateli spolupracovala, pravděpodobný je proto spíše podmínečný trest.

U soudu ve středu prohlásila vinu. „Je mi líto, co jsem udělala, a nyní to považuji za nepochopitelné. Mrzí mne, že jsem způsobila bolest zvířeti i lidem, které to zasáhlo,“ řekla obžalovaná.

Incident se stal minulý rok v květnu ve zverimexu v obchodním centru na okraji Ostravy, podle informací iDNES.cz už tam tento obchod nefunguje. Andulka měla poměrně běžné parazitární onemocnění, což by podle znalců veterinář poměrně rychle a s úspěchem vyřešil.

Jenže prodavačka ptáka usmrtila, a to ještě navíc tak, že odborníci označili andulčin konec za velké trápení.

Samečka andulky ponořila do roztoku chlornanu sodného a hydroxidu sodného s vodou, který je známý pod obchodním názvem savo. Ptačí tělíčko pak po lázni v žíravině strčila do mrazícího boxu.

Její kolegyně pak informovala o případu policii, která zahájila vyšetřování, a žena byla následně obviněna a obžalována.