Sama jsem naletěla, sliboval mi lásku. Žena má za pomoc podvodníkům podmínku

Obžalovaná žena se u soudu přiznala a řekla, že všeho lituje. Tvrdila, že i ona naletěla podvodníkovi v podobě údajného realitního makléře, který jí sliboval společný život a lásku.

„Já jsem se zamilovala. Slíbil, že přijede a všechno vysvětlí. Naletěla jsem chlapovi. Připadám si jako hlupák,“ řekla.

Soudkyně poukazovala na to, že v přeposílání peněz žena pokračovala přesto, že ji na to policie upozornila. V roce 2022 se totiž do hledáčku kriminalistů dostala poprvé. Policie jí zablokovala účet a informovala o tom, že jde o peníze z trestné činnosti.

Žena přesto v pomoci podvodníkům pokračovala téměř další rok. „Chtěla jsem se těch peněz zbavit. Říkala jsem mu, ať mi je neposílá. Nenapadla mě jiná možnost,“ tvrdila.

Sliby lásky

Peníze, které žena dostávala a předávala dál, pocházely z internetových podvodů. Zločinci je vymámili z žen, které naletěly jejich slibům lásky a společného života. Využívali různé legendy – voják na zahraniční misi, který potřebuje peníze na cestu do Česka, či obchodník s vínem, jenž bez prostředků uvázl v Turecku.

Podvedené ženy, bylo jich více než deset, posílaly peníze na účet dnes odsouzené ženy, která je postupně vybírala a prostřednictvím bitcoinmatů je vracela zpět podvodníkům.

Policie ženu zadržela na základě upozornění pracovníka ostrahy ostravského obchodního centra, kde takovýto přístroj je. Přišlo mu podezřelé, že starší žena tak často peníze do automatu vkládá. Celkem žena dostala od obětí 1,7 milionu korun. Přeposlat stihla 1,6 milionu. Při pokusu vložit posledních 100 tisíc korun ji policisté zadrželi.