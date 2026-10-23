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Dva mladíci okradli spícího kamaráda v Ostravě, předtím s ním popíjeli v klubu

Dalibor Maňas
  9:49
Dva mladíci ve věku 18 a 19 let využili nepozornosti dvacetiletého muže, který po společném popíjení v klubu usnul na autobusové zastávce v Ostravě-Zábřehu. Natočily je kamery, když mu prohledali tašku a ukradli mu peněženku a tabák. Operátor městského kamerového systému na místo vyslal hlídku strážníků, která podezřelé zadržela a předala státní policii.

Dvacetiletý muž z Ostravy se v jednom klubu seznámil se dvěma mladíky a začal s nimi popíjet. Jenže když zábava skončila, noví známí ho sledovali na zastávku MHD, kde ho spícího okradli.

„K činu došlo v sobotu 17. října brzy ráno v přístřešku autobusové zastávky v ulici Výškovické v Ostravě-Zábřehu. Strážník obsluhující kamerový systém si všiml muže, který na zastávce usnul. Později k němu přistoupili dva mladíci ve věku 18 a 19 let,“ popsala začátek případu mluvčí ostravských strážníků Helena Badurová.

Osmnáctiletý mladík si k muži přisedl a otevřel jeho černou tašku. „Jeho devatenáctiletý společník z ní sebral kulatou krabičku se žvýkacím tabákem. Osmnáctiletý pak z tašky vyjmul černou peněženku. Tou dobou k nim již mířila hlídka strážníků,“ uvedla mluvčí.

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Zloději strážníkům tvrdili, že nekradli, že jim to spící muž povolil. „Později se ukázalo, že se s nimi seznámil v nedalekém zábavním klubu, kde společně popíjeli alkohol. Okradený ale klub opustil a odešel na zastávku, kam ho mladíci následovali. Tam jeho stavu využili a muže okradli,“ uvedla Badurová.

„Strážníci přivolali policii, která si oba podezřelé převzala,“ dodala mluvčí s tím, že městský kamerový systém se opět osvědčil. „V letošním roce strážníci díky kamerovému systému zadrželi již 22 osob podezřelých ze spáchání trestných činů a odhalili 97 osob v celostátním pátrání.“

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