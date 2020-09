OKD do půl roku opustí zhruba dva tisíce horníků, v únoru dotěží dva doly

„V únoru roku 2021 budou ukončovány důlní práce na dolech ČSA a Darkov, ke konci měsíce by z nich měly být vyvezeny poslední vozíky,“ přiblížila plánovaný útlum těžby mluvčí OKD Naďa Chattová.



S tím souvisí i plánované snižování počtu zaměstnanců těžební firmy. V té by mělo ještě na konci letošního roku pracovat 5 300 lidí. Už 1. ledna 2021 bude vše jinak.

„Více než 700 zaměstnanců přejde k 1. lednu pod státní podnik Diamo, které si část zaměstnanců nechá pro další útlumové práce a část propustí,“ dodala mluvčí.

Konkrétně by mělo být k 1. lednu podle údajů vládní důvodové zprávy na Diamo převedeno 200 zaměstnanců bývalých dolů Paskov, Lazy a Frenštát, kteří by měli dále pracovat na útlumu těchto šachet, a 548 zaměstnanců, kteří by měli být následně propuštěni.

K 1. březnu příštího roku by pak mělo stejným směrem zamířit 215 zaměstnanců Darkova a ČSA pro následné útlumové práce a 1 409 zaměstnanců pro chystané propuštění. V součtu se tak nyní v prvních měsících příštího roku podle vládních údajů počítá s propuštěním 1 954 horníků.

Doly ČSM Sever a ČSM Jih budou v těžbě pokračovat i po březnu 2021. Do jakého data, to ale zatím není jasné. Podle vládní důvodové zprávy by mělo být podle předpokladů OKD k 1. lednu 2023 převedeno na Diamo 235 zaměstnanců ČSM pro útlumové práce a dalších 2 527 zaměstnanců pro následné propuštění.



„Je to nepříjemná situace pro všechny, ale alespoň se něco po dlouhé době rozhodlo,“ komentoval vládní verdikt Jiří Waloszek, odborový předák OKD. „S vedením OKD nyní budeme jednat o podrobnostech.“