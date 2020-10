Na příspěvky horníkům propuštěným z OKD může jít až 800 milionů korun

12:24

Po dobu od tří měsíců až do pěti let mohou dostávat příspěvek od státu zaměstnanci společnosti OKD, kteří budou propuštěni v rámci plánovaného útlumu těžby. Vyplývá to z rozhodnutí, které na svém pondělním zasedání schválila vláda.