Návrh novely počítá s měsíčními příspěvky pro propuštěné zaměstnance OKD

Podle původního nařízení byl uvolněným zaměstnancům OKD v době insolvenčního řízení od května 2016 poskytován měsíční příspěvek v rozmezí od 7 do 8 tisíc korun. Zaměstnanci ale na něj ztratili nárok v dubnu 2018 poté, co společnost OKD převzala státem vlastněná společnost Prisko.



Návrh novely vládního nařízení by propuštěným zaměstnancům pracujícím převážně v podzemí znovu přisoudil měsíční částku 8 tisíc korun. Pokud pracovali převážně na povrchu, pak by dostávali 5 300 korun.

Jde o částky, na které už v současnosti mají nárok v dalších deseti firmách zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu.

„Jsme velmi rádi, že ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nás v tomto podpořilo, čímž se odstraňuje dlouhodobě nevyvážený stav mezi zaměstnanci OKD a zaměstnanci jiných těžebních společností,“ uvedla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková s tím, že tuto změnu společnost OKD už před časem sama navrhovala MPO i ministerstvu financí.

Stát příspěvky zdůvodňuje snahou o zmírnění dopadů související se restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí.

Podle mluvčího OKD Iva Čelechovského by státní příspěvek měli pobírat propuštění zaměstnanci po dobu tří měsíců až pěti let, a to v návaznosti na odpracované roky a jejich věk.