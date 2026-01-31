Co se dá dělat... Fajront. Horníci naposledy rubali černé uhlí v podzemí u Karviné

Darek Štalmach
  16:26
Poslední den v práci, poslední den v podzemí. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je poslední černouhelnou šachtou na území České republiky.

Naposledy fáral na ranní šichtě i závodní dolu Karel Blahut. „Člověku to tady přiroste k srdci,“ vysvětluje při jízdě do dolu v těžní kleci. „I když fárám skoro čtyřicet let, vždy chodím dolů s respektem. Hornictví je o tom, že se lidi musí spolehnout jeden na druhého a v hloubkách, ve kterých se pohybujeme, musíme být opatrní.“

Poslední šichta v historii hlubinného dobývání uhlí v České republice. V podzemí Dolu ČSM u Karviné končí po takřka 250 letech těžba. (31. ledna 2026)
Poslední šichta v historii hlubinného dobývání uhlí v České republice. V podzemí Dolu ČSM u Karviné končí po takřka 250 letech těžba. (31. ledna 2026)
Do podzemí Dolu ČSM na Karvinsku naposledy sfárali horníci, aby dobývali černé uhlí. Pak se hlubinná těžba uhlí po takřka 250 letech definitivně uzavře. (31. ledna 2026)
Do podzemí Dolu ČSM na Karvinsku naposledy sfárali horníci, aby dobývali černé uhlí. Pak se hlubinná těžba uhlí po takřka 250 letech definitivně uzavře. (31. ledna 2026)
16 fotografií

Dostat se na poslední místo v republice, kde se ještě těží uhlí, není nic jednoduchého. Od výstupu z těžní klece v hloubce přes tisíc metrů pod povrchem jej dělí ještě dva kilometry. A téměř dvě stě metrů klesání. Horníci se proto ke sloji Natan dopravují závěsnou drážkou. Jinak to nejde, cesta by byla neúnosně dlouhá.

Těžba černého uhlí končí po 244 letech

S vyhledáváním uhlí v ostravsko-karvinském revíru se začalo kolem roku 1775. První zaznamenaná těžba je 1782, a to 1000 tun za celý rok. Těžilo se zde po 244 let.

Poslední uhlí obstarává porub 463 204/1 ve sloji Natan v Dole ČSM Sever. Poslední směny vytěží zhruba 1000 tun uhlí.
Důl ČSM je nejmladší v OKD.

První uhlí z něj bylo vytěženo 19. prosince 1968. O tři roky později z něj byl vytěžen první milion tun uhlí. Celkově bylo na Dole ČSM vytěženo 125 milionů tun uhlí.

Jakmile těžba skončí, demontuje se z dolu dobývací stroj a vyklidí se další věci jako motory. Oblast se pak začne uzavírat. Většina součástí ale v dole zůstane, protože se nevyplatí dostávat je nahoru.

Symbolický poslední vozík uhlí vyjede z podzemí 4. února. Důl definitivně skončí na podzim roku 2028.

Pěšky jdou až posledních několik desítek metrů. A pak začíná svah, chodba se ve vrchní kapli, což je hornický výraz pro místo, kde porub začíná, láme prudce doleva a dolů.

Tady se těží uhlí, tady v sobotu ráno mířil naposledy v životě Karel Blahut.

Na dokončení těžby mají horníci už jen jeden den. Vystřídá se tady několik směn. Až do nedělního rána.

„V posledním porubu ve sloji Natan zůstává ještě asi čtyřicet tisíc tun uhlí. Za běžných podmínek by to znamenalo zhruba dva měsíce práce,“ vysvětluje technický náměstek ředitele Petr Škorpík.

V samotném závěru těžby ale horníkům ztěžují práci časté geologické poruchy, takže pár desítek tisíc tun uhlí v podzemí ještě zůstane.

„Zůstane tam zhruba sto až sto patnáct metrů nevytěženého porubu,“ doplnil Petr Škorpík s tím, že samotný porub má šířku kolem dvou set metrů.

Blahut začal pod zemí pracovat hned po státnicích v roce 1989, kdy nastoupil na Důl 1. máj.

Na šachtě prošel prakticky všemi provozními pozicemi – začínal v přípravách, působil jako vedoucí úseku větrání, následně vedoucí příprav, poté hlavní inženýr závodu a v posledních letech zastává funkci závodního Dolu ČSM ve Stonavě.

Pod zemí zůstávají miliardy tun černého uhlí, obnova těžby v Česku je nereálná

Jako závodní zažil i tragický výbuch v roce 2018, kdy krátce před Vánocemi zahynulo při výbuchu metanu třináct horníků.

Nejhorší zážitek? Tragédie z prosince 2018

„To byl samozřejmě můj nejhorší zážitek za ty roky,“ vzpomíná na tragický závěr roku 2018 závodní dolu. „Bylo to opravdu náročné období, během pár dnů jsem zhubl asi deset kilo. Ale bylo to tehdy potřeba dotáhnout do konce a vyřešit. Věděl jsem, že to musíme zvládnout.“

Blahut není jediným, pro kterého byla sobotní směna poslední v životě.

„Na dole pracuju 29 let. Teď vedu stěnu. Je konec,“ vysvětluje vedle právě vypnutého důlního kombajnu Krzysztof Miedziński, hlavní předák společnosti Alpex, která porub pro OKD těží.

„Kdybych chtěl, v Polsku bych ještě do hornictví mohl jít, ale po tolika letech už nechci. Díky Bohu jsem to ty roky zvládl bez vážnějšího úrazu, takže to už stačí, není potřeba pokoušet osud. Bude ze mě dědek a budu vařit pro manželku,“ směje se.

V podstatě po čtyřiceti letech odchází ze šachty Lubomír Dvořák. „Nastoupil jsem v roce 1986 jako učeň, oficiálně tady pracuji od roku 1988, takže skoro čtyřicet let,“ vysvětluje důlní elektrikář.

Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí

Co bude dělat dál, ještě neví. „Teď mám ještě tři roky do důchodu. Nechci být bez práce. Dám se zdravotně do pořádku, vyřídím si, co je potřeba, a udělám si nějakou rekvalifikaci. Celý život jsem dělal elektriku, staral se o stroje, takže si práci určitě najdu. Výšky mi nevadí, klidně půjdu i do výškových prací.“

S hledáním nové práce počítá i další člen polské osádky porubu. „Končíme tady, co se dá dělat. Nezbývá, než se posunout dál,“ vysvětluje. „Já jsem tomu zvyklý. Už jsem v Čechách dříve dělal, ve Škodovce, vyráběli jsme tam auta, tak se tam asi zase vrátím.“

Hledání práce bude postupně zajímat většinu zaměstnanců OKD. Právě k 31. lednu jich končí 750, dalších 150 pak ke konci února. Další zůstanou déle a budou se podílet na likvidaci šachty. Ale ne navždy.

„Já už tady zůstávám jen do srpna, pak taky musím skončit. Ale mám ještě sedm roků do důchodu, tak nevím, co budu dělat. Do toho ještě nějaké ty zdravotní neduhy, bude to složité,“ konstatovala smutně zaměstnankyně lampovny.

Blahuta, i když po sobotní směně odchází do důchodu, čeká ještě jedna povinnost. Projev u symbolického posledního vozíku uhlí z dolu ČSM ve středu 4. února. „Když jsem si ten projev nacvičoval před zrcadlem, vždycky jsem se dojal, tak doufám, že mě to tam nepotká,“ dokončil závodní dolu.

Poslední závodní černouhelného dolu v historii České republiky.

Horníci naposledy kvůli těžbě černého uhlí sfárali v Dolu ČSM mezi Stonavou a Karvinou.

Horníci naposledy kvůli těžbě černého uhlí sfárali v Dolu ČSM mezi Stonavou a Karvinou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

KVÍZ: Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí

Soutěž
Černé uhlí z Dolu ČSM se vyznačuje nízkým obsahem síry a dalších příměsí....

Po zhruba 260 letech končí v České republice těžba černého uhlí. V Dole ČSM u Karviné horníci sfárají na poslední šichtu, vytěží poslední vozík a...definitivní konec. Vyzkoušejte si kvíz iDNES.cz,...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Co se dá dělat... Fajront. Horníci naposledy rubali černé uhlí v podzemí u Karviné

Poslední šichta v historii hlubinného dobývání uhlí v České republice. V...

Poslední den v práci, poslední den v podzemí. V sobotu z 31. ledna na 1. února vytěží horníci společnosti OKD poslední tuny uhlí z podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, který je poslední...

31. ledna 2026  16:26

Na Frýdecko-Místecku vybuchla část výdejního boxu. Policie povolala pyrotechniky

Policie ohledává poškozený výdejní box na Frýdecko-Místecku. (31. ledna 2026)

V noci na sobotu na Frýdecko-Místecku došlo k poškození výdejního box. Podle policie došlo k explozi z dosud neznámé příčiny. Na místo byl povolán psovod a probíhá ohledání místa a šetření příčin....

31. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  14:46

V kabině je zdravá atmosféra, sestava se vykrystalizovala, těší Galáska

Tomáš Galásek zůstává trenérem fotbalistů Baníku Ostrava i pro jarní část první...

Nebude to rozhodující zápas, ale hodně může ukázat. V Uherském Hradišti se v neděli od 13:00 utkají dva zatím nejhorší týmy první ligy – fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí proti Slovácku. Ostravský...

31. ledna 2026  11:10

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Zadumaný...

O vítězi sázky o úklid mezi fanouškem a šéfem fotbalových Teplic Rudolfem Řepkou trenér sklářů Zdenko Frťala na startu ligového jara vůbec nepochybuje. „Ruda vyhraje, jsem stoprocentně přesvědčený,...

31. ledna 2026  7:56

Pacienti lázní Karlova Studánka si oblíbili pobyty se psy, jde o unikátní projekt

Horské lázně Karlova Studánka umožňují pobyty se psy nejen samoplátcům, ale i...

Zájem o lázeňské pobyty se psy v Horských lázních Karlova Studánka dlouhodobě roste. Jen loni lázně evidovaly téměř stovku případů, kdy do lázní přijeli lidé se svým čtyřnohým společníkem. Možnost...

31. ledna 2026  6:38

Ostrava chce ovládnout městské vodárny, s francouzským společníkem bude jednat

Ilustrační snímek.

Obměna zástupců města Ostravy v představenstvu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), kterou na středečním jednání schválili zastupitelé, má vytvořit podmínky pro jednání s cílem získat v...

30. ledna 2026  16:42

KVÍZ: Čelba, bazal, želva. Co znáte z hornictví? Vyhrajte fáračky a poslední vytěžené uhlí

Soutěž
Černé uhlí z Dolu ČSM se vyznačuje nízkým obsahem síry a dalších příměsí....

Po zhruba 260 letech končí v České republice těžba černého uhlí. V Dole ČSM u Karviné horníci sfárají na poslední šichtu, vytěží poslední vozík a...definitivní konec. Vyzkoušejte si kvíz iDNES.cz,...

vydáno 30. ledna 2026

Nechci být dalším šumem v nekonečném feedu, říká Čuba a opouští sociální sítě

Štěpán Kozub a Albert Čuba

Herec a režisér Albert Čuba se rozhodl opustit svět sociálních sítí. Fanouškům vysvětlil, že chce svůj čas věnovat literární a divadelní tvorbě místo produkce obsahu pro zvýšení sledovanosti na svém...

30. ledna 2026  11:44

Devět zraněných u Frýdku-Místku, na obchvatu se srazila dodávka s kamionem

Hasiči při zásahu nehody dodávky a nákladního vozu na obchvatu Frýdku-Místku....

Devět mužů ve věku 20 až 52 let se v noci na dnešek zranilo při dopravní nehodě na obchvatu Frýdku-Místku. Po střetu dodávky a kamionu byl jeden z mužů zraněn těžce, zbývající utrpěli středně těžká...

30. ledna 2026  11:40

Nedá ani dva góly! Vy jste hrozný! Zlatan si po Ostravě zase věří: Už se směju

Tomáš Zlatohlávek, posila fotbalových Teplic.

Už v Ostravě, ve městě fotbalem posedlém, ho zastavila paní v obchodě a nerudně na něj houkla: „Vy jste tady hrozný!“ Když se teď útočník Tomáš Zlatohlávek přesunul do Teplic, nedůvěře čelí zase....

30. ledna 2026  11:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nošení dětí i výroba ponožek. Muzejníci připravili pestrou nabídku výstav

Zuzana Beranová s fotkou Joy Adamsonové na výstavě v Opavě

Kulaté výročí Otce národa, nová expozice věnovaná opavské rodačce Joy Adamsonové, velká výstava horské fotografie, ale i témata z běžného života jako nošení dětí nebo tradice výroby zimních ponožek....

30. ledna 2026  6:57

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.