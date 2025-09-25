OKD si nechaly udělat model Dolu ČSM. Čítá 200 budov, trubky jsou z uchošťourů

Darek Štalmach
  16:20
Papírový model Dolu ČSM v Karviné, poslední činné černouhelné šachty v České republice, si nechala udělat těžební společnost OKD. Těžba by tam měla skončit na přelomu ledna a února příštího roku a firma chce model zachovat i pro své další působení.
Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září...

Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září 2025) | foto: OKD

Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září...
Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září...
Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září...
Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září...
12 fotografií

OKD chce mít miniaturu jako trvalou připomínku. „Chtěli jsme zachytit podobu Dolu ČSM tak, jak vypadá v době, kdy v něm ještě probíhá veškerá činnost, než zahájíme technickou likvidaci a úpravy povrchu kvůli dalšímu podnikání,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.

„Ruční výroba z papíru má navíc symboliku – hornictví, i přes veškeré technologie, vždy obsahuje velký podíl ruční práce,“ doplnil.

Miniatura vznikala pět měsíců a modelář Pavel Maška na ní pracoval kolem 220 hodin. „Pravidelně dělám menší modely, auta, domečky nebo figurky. Tohle je ale teprve můj druhý velký model. Prvním byla před třemi lety usedlost Cibulka pro Nadaci rodiny Vlčkových,“ říká Maška.

Podle něj byla zakázka pro OKD do jisté míry náhoda. „Pro firmu děláme jiný typ služeb a protože mám jako koníčka papírové modelářství, při jednom setkání nás s tiskovou mluvčí napadlo, že bychom mohli vytvořit i papírový model dolu,“ popisuje.

Model obsahuje dvě stovky budov

Model v měřítku 1:400 zobrazuje přibližně dvě stovky budov, terén, koleje, potrubí i vagónky s uhlím. Hlavním materiálem je silnější papír, na menší stavby posloužil papír lehčí.

„Na trubky jsem použil známé papírové tyčinky z uchošťourů, silnější i slabší nitě nabarvené a zpevněné lepidlem. S detaily si vždy rád hraji a u Dolu ČSM jsem se doslova vyřádil,“ usmívá se modelář.

Podle něj bylo nejtěžší správně nainstalovat budovy na půdorys, aby odpovídaly plánům. „Aby tam opravdu všechno zapadlo, jak má. Samotné doplnění terénu už byla spíš radost,“ vysvětluje.

Model vznikl jako jeden celek – na dřevotřískové desce je polystyren zpevněný ubrousky, nabarvený a zasypaný imitací různých povrchů.

Práce na modelu probíhala většinou večer, po práci. Svému koníčku se Pavel Mašek ve větším rozsahu věnuje zhruba pět let.

Další těžba při dnešních cenách už nemá smysl. A taky nejsou lidi, říká šéf OKD

„S modelařením jsem začal víc za covidu a zůstalo mi to. Občas si dám pauzu, ale jinak se mu věnuji téměř každý den. Zapojily se i moje děti, kterým je osm a jedenáct let. Ty mi vybarvují prototypy a někdy si je dotvářejí podle vlastní fantazie,“ doplňuje Maška.

Spolu s OKD plánuje také další krok. „Máme v plánu připravit jednoduchou vystřihovánku těžní věže, která by byla k dispozici i malým papírovým modelářům. Zájem ale projevili i zkušení modeláři, takže nejspíš vznikne i velký model jako vystřihovánka,“ naznačuje Maška.

Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září 2025)
Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září 2025)
Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září 2025)
Papírový model Dolu ČSM v Karviné vytvářel Pavel Maška 220 hodin. (25. září 2025)
12 fotografií

Podle slov generálního ředitele OKD bude miniatura firmu provázet i do budoucna. „Bude vzpomínkou v našich nových prostorách, kde budeme dále podnikat, případně na některých akcích, jejichž prostřednictvím chceme udržovat hornické tradice,“ vysvětlil.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Na Dole ČSM se ročně vytěží kolem 1,2 milionu tun uhlí a společnost zaměstnává zhruba 2400 lidí. Těžba definitivně skončí na přelomu ledna a února příštího roku.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

Dny NATO 2025 se vrátily po roční pauze. Program, fotky, přímý přenos

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrátily Dny NATO. Více než osm hodinu programu v sobotu přilákalo sto tisíc diváků. A v neděli byl zájem podobný. Jaký je program v neděli a co...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

OKD si nechaly udělat model Dolu ČSM. Čítá 200 budov, trubky jsou z uchošťourů

Papírový model Dolu ČSM v Karviné, poslední činné černouhelné šachty v České republice, si nechala udělat těžební společnost OKD. Těžba by tam měla skončit na přelomu ledna a února příštího roku a...

25. září 2025  16:20

Agresor, či oběť? Svědci popisují napadení v domě se známým barem v Ostravě

Okresní soud v Ostravě pokračuje v rozkrývání okolností incidentu mezi hercem a provozovatelem známého ostravského baru U Waldemara Přemyslem Burešem a majitelkou bytu nad podnikem. Bureš, který...

25. září 2025  13:50

EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová

Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení...

25. září 2025  11:28

Náš kraj trápí nedostatek dobře placené práce, říká jednička STAN Šebelová

Politická kometa. Jinak nelze označit vzestup bývalé starostky Kunčic pod Ondřejníkem Michaely Šebelové v rámci hnutí STAN. V posledních sněmovních volbách v roce 2021 díky kroužkování vyskočila ze...

25. září 2025  10:10

Pardubice rozhodly až v prodloužení. Terén, počasí i výsledková křeč, přemítá kouč

Sporná penalta a gól v prodloužení zachránily fotbalisty prvoligových Pardubic ve třetím kole MOL Cupu. Východočeši na hřišti Frýdku-Místku, soupeře ze třetí ligy, vyhráli 2:1. „Honí se toho ve mně...

24. září 2025  21:55

Oprava vyhořelé akademie v Českém Těšíně se komplikuje, firmy odřekly smlouvy

Ještě zřejmě více než rok potrvá, než se studenti vrátí do vyhořelé Obchodní akademie v Českém Těšíně. Obnovu budovy, kterou loni o prázdninách poničil požár střechy, totiž provázejí komplikace....

24. září 2025  16:34

Když se rodiče stávají pro děti hrozbou. Města krotí zlozvyk před školami

Premium

Se začátkem školního roku pravidelně ožívá i fenomén takzvaného mamataxi. Kvůli rodičům, kteří chtějí potomka autem dopravit nejlépe až před školní vchod, vznikají i nebezpečné situace. Představitelé...

24. září 2025

S přeměnou Karvinska po konci uhlí zaspal stát i kraj, říká Pirát Černohorský

Kandidátku Pirátů v Moravskoslezském kraji vede Lukáš Černohorský, od roku 2013 neměli jiného krajského lídra. Před čtyřmi lety zažil situaci, kdy jej i další piráty na společné kandidátce přeskočili...

24. září 2025  12:20

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

24. září 2025  11:11

Přestavba kasáren na byty začne v říjnu. Opava si na ni půjčí 180 milionů

Dotace i úvěry využijí představitelé Opavy na přeměnu budov někdejších Dukelských kasáren na byty. Zastupitelé schválili financování celého projektu – úvěr od banky a zvýhodněné úvěry od Státního...

24. září 2025  9:36

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

ANO pozastavilo členství v hnutí třem lidem, včetně havířovského primátora

Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli pronajímání městských bytů v Havířově na Karvinsku. Je mezi nimi i primátor města Ondřej Baránek. Baránek uvedl, že...

23. září 2025  19:37,  aktualizováno  24.9 7:40

Branka platí! Tak ne, neplatí. Vítkovice nakopl k výhře i Varaďův risk

Dlouhá porada hlavních rozhodčích u videa čtyři minuty před koncem druhé třetiny skončila. Jeden z nich vjel na led a ukázal na střed hřiště. Střídačka Liberce se začala radovat, ve vyrovnané bitvě s...

23. září 2025  22:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.