OKD začalo odškodňovat rodiny mrtvých horníků. Dostanou statisíce i rentu

Informoval o tom mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský. „Manželce a nezaopatřeným dětem náleží každému odškodnění ve výši 240 tisíc korun. Tato částka náleží i rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže s ním žili ve společné domácnosti,“ uvedl.



Kromě jednorázového příspěvku bude společnost vyplácet rodinám takzvanou rentu. „Ta bude příslušet pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. A to do doby, do které měl tuto povinnost, nejdéle však do doby, kdy by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku,“ vysvětlil Čelechovský.

Renta se má pohybovat v rozmezí od 50 do 80 procent průměrného výdělku zaměstnance. „A to podle toho, zda výživu zaměstnanec poskytoval jedné, nebo více osobám,“ doplnil mluvčí.

Třicet tisíc korun dostanou družky horníků, které s nimi v době jejich smrti žily ve společné domácnosti.

Pozůstalí budou mít rovněž nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s léčením, nebo pohřbem.

Odškodnění bude stejné pro rodiny všech horníků, společnost nebude dělat rozdíly v tom, zda se jednalo o rodinné příslušníky kmenových zaměstnanců OKD, nebo dodavatelských firem.

První výplaty jednorázového odškodnění již byly zahájeny. „Společnou snahou nás všech je, aby odškodnění proběhlo v co možná nejkratším termínu bez zbytečných časových prodlev,“ upřesnil místopředseda představenstva a ředitel právní služby OKD Jan Solich.

Rodiny horníků dostanou peníze i z veřejné sbírky, na kterou po tragédii zaslali lidé miliony korun.

Při výbuchu metanu ve čtvrtek 20. prosincezemřelo třináct horníků, z toho dvanáct Poláků a jeden Čech. Do nemocnic odvezly sanitky čtyři horníky. Dva se dostali rychle domů, další dva strávili Vánoce na popáleninové klinice Fakultní nemocnice Ostrava.

Jednoho propustila nemocnice 9. ledna. Druhý bojoval o život, čerstvé zprávy však už nejsou, protože rodina si nepřeje poskytovat další informace.