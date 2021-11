OKD zbývá rok těžby, říká předsedkyně představenstva

Zatím poslední informací o tom, kdy skončí těžba v OKD, je konec příštího roku, ale oficiálně to ještě nepadlo. Kdy se to lidé dozvědí?

To rozhodnutí už padlo. Naši pracovníci se o tom už dozvěděli. S aktivní těžbou chceme skončit na konci roku 2022, maximálně v prvních měsících roku 2023, na tom se nic nemění.

Podle mě informace o konci ještě oficiálně nepadla, pokaždé tam bylo ještě takové to „uvidíme“...

Já si zase myslím, že to už skutečně oficiálně padlo. Řekli jsme to už několikrát. To rozhodnutí padlo 24. června 2020 a od té doby se nezměnilo. Měli jsme k tomu několik důvodů a ty tady stále jsou.

Ten názor nezmění ani současné vysoké ceny uhlí?

Ceny uhlí jsou v současnosti vysoké, ale zároveň jsou i strašně volatilní (kolísavé, pozn. redakce). Když vezmu, kolik stálo před rokem a pár měsíci, v době covidové krize, kdy jsme se u koksovatelného uhlí pohybovali okolo 100 dolarů za tunu a energetické uhlí bylo dokonce jen na 38 dolarech, tak šlo o neuvěřitelně nízké ceny.

Kde máte ekonomickou hranici těžby, kdy na ní už proděláváte?

To se nedá tak lehce říct. Záleží na mnoha faktorech. V současnosti je pro nás těžba velmi efektivní, ale když byla cena dole, utrpěli jsme obrovské ztráty. A mění se i ceny vstupů. Proto se nedá říct, jaká cena už zajišťuje ekonomickou těžbu. Dalším faktorem efektivity je, že nepřipravujeme další důlní díla, což je ekonomicky velice nákladné.

Asi to hodně ušetří, na druhou stranu to ale v podstatě znamená nemožnost další těžby.

Letos dosahujeme rekordně nízkých nákladů na těžbu jedné tuny uhlí. Je to mimo jiné i tím, že se snažíme šetřit na nákladech, využíváme znovu starý materiál...

... to se přece dělalo vždycky, rovnačky jely naplno...

... ne tak úplně. Bývaly časy, že když se dařilo, tak se prostě staré hajcmany nechávaly a nebazírovalo se tak na jejich dalším využití. Ale to jsme odbočili. Důležité je říct, že ceny uhlí nemusí být v budoucnosti, jako jsou nyní, mohou klesnout. Trh nás ovlivňuje v pozitivním i v negativním směru.

Nedávno padla informace, že jedna z těžebních skupin v USA prodala už nyní celou svou těžbu za rok 2022.

My, kdybychom vytěžili dvojnásobek uhlí, tak ho dneska prodáme. Protože ta poptávka tady je. Ale nemusí tady být stále.

Čili už je jasně dané, že na konci příštího roku, plus minus pár měsíců, končíte?

Teoreticky by těžba mohla pokračovat i déle, ale musíme vzít v úvahu časové hledisko. Vedle volatility cen a nákladovosti těžby tady je i časové hledisko. Kdybychom dnes začali chystat další těžbu, i pokud bychom nepočítali, kolik to bude stát, tak je tady velké riziko v tom, že než bychom tato důlní díla pro těžbu připravili, tak bychom stáli. Pro část lidí by prostě nebyla práce, připravené zásoby by už byly vytěženy, nové by ještě nebyly.

Už víte, kdy budou ty dostupné zásoby, pokud by nedošlo k žádnému velkému problému, vytěženy?

Ten plán je vytěžit dostupné zásoby do konce roku 2022. Pokud by se něco stalo, je tady možnost protáhnout vše o pár měsíců, stejně tak je tady možnost, že pokud budou ceny uhlí stejně nahoře, se ještě podívat po možnosti dotěžit nějaký menší porub, který by byl dostupný. A na který samozřejmě máme povolení.

Připadala by v úvahu i případná těžba ohradníků?

Další těžbu nevylučuji. Ale na vše musíme mít povolení. Jít cestou prodloužení těžby je hodně časově náročné. Získat EIA, dohodnout se s Polskem, jehož území by případná těžba také mohla ovlivnit, to není otázka měsíců, ale otázka let.

EIA pro Důl ČSM bude platná ještě několik let, jestli se nemýlím.

To ano, ale pokud bychom chtěli jít do nových porubů, tak bychom ji museli změnit. A to je otázka několika let.

Kolik těch dosažitelných porubů ještě máte?

Pár jich ještě je a to je právě ta otázka, kterou řešíme, pokud bychom plnili plán těžby rychleji a měli bychom na jejich vytěžení časový a hlavně personální prostor.

Personální? Obáváte se, že byste neměli s kým těžit?

My v současnosti máme ty opravdu nejlepší horníky z nejlepších. A to neříkám jako frázi. V ražbách, v rubáních, všude pracují ti nejlepší. Ale i oni mají nějaký věk a postupně budou odcházet. I kvůli nemocem. A tím, jak lidé odcházejí, tak se snižuje jejich počet a my jej nemáme jak dorovnat. A proto stojíme i před problémem, že bychom v roce 2023, 2024 neměli kde brát a museli bychom nabírat horníky z Polska.

Čili do konce roku 2022 máte pro lidi práci i dost lidí na práci. Co bude pak? Jak bude probíhat propouštění?

Odejdou pravděpodobně stejně, jako tomu bylo například v případě útlumu Darkova, prostřednictvím Diama. Pokud by to vláda nezměnila. Ale zatím takové signály nemáme. Otázkou je, jestli bychom převáděli všechny, protože OKD může vykonávat i další činnosti, obchodního i jiného charakteru, než je aktivní těžba.

Další činnosti? Čili by OKD neskončilo s koncem těžby?

Máme tady například možnost těžby kalů, máme tady možnost příprav energetických směsí, můžeme obchodovat s uhlím...

... To by nebyl špatný titulek. Úplně to vidím. „OKD bude nakupovat uhlí“. Ale vážně. Nepřevezme po konci těžby důlní areály Diamo?

Diamo provádí aktivně útlum. To, o čem se bavíme, je normální podnikatelská činnost. To není útlum, to je využití znalostí a zkušeností lidí, které máme. A já myslím, že by byl hřích nevyužít lidí, které tady máme.

Kde byste to chtěli dělat, když budovy i pozemky převádíte na Diamo?

Ne všechno jsme převedli na Diamo. A můžeme se dohodnout, že si ponecháme, co budeme k podnikatelské činnosti potřebovat.

Jak dlouho byste mohli takto, jako OKD, pokračovat?

Vzhledem k tomu, že tady mluvíme o významných zásobách, tak několik let.

Takže přece jen budete dovážet uhlí. Na to případné míchání kalů byste ho přece potřebovali.

My se té myšlence předem nebráníme. Máme tady profíky, kteří by se uživili nepochybně i takhle. Pokud to bude možné, proč takto schopnosti našich zaměstnanců nevyužít.

Kolik lidí by takto mohlo pracovat?

Nechci se pouštět do takových spekulací.

Konec těžby má být zhruba za rok, předpokládám tedy, že už nějaké plány v tomto směru máte.

Samozřejmě, že nevařím z vody, že nějaké úvahy v tomto směru proběhly, ale opravdu nemohu být konkrétní. Mohu jen říct, že se zatím bavíme o desítkách, maximálně jednotkách stovek lidí.

Kolik peněz by po konci těžby v OKD mohlo státu zůstat na útlum a následné zahlazování následků těžby?

Rozhodně máme v plánu státu vrátit to, co do nás vložil při loňské krizi. Díky současným cenám uhlí máme dobrou šanci ty peníze mít k dispozici už na konci roku. A kolik bude dalších, se uvidí.

Ptám se na to proto, že vydělání peněz na útlum byl jedním z důvodů, kterými stát vysvětloval nutnost koupit OKD v době, kdy byla v insolvenci. Kolik peněz to tedy bude? Odhady na útlum po těžbě se odhadují i okolo 15 miliard.

Nedá se přesně říct, kolik peněz státu vyděláme. Záležet bude i na tom, jak bude chtít stát naložit s OKD z hlediska dalšího možného podnikání a s penězi samotnými. A další peníze stát získal už jen tím, že po převzetí státem těžíme tolik let. Vydělání peněz na útlum nebylo jediným důvodem. Platit například podpory v nezaměstnanosti, sociální a další podpory propuštěným horníkům v případě, že bychom ukončili těžbu už před několika roky, by ve výsledku vyšlo podstatně dráž.