Poslední den horníků na Karvinsku v éře těžby. Vzpomínalo se na mrtvé kamarády

Darek Štalmach
  11:11
Pěvecký sbor Permoník, havířská dechovka i několik desítek současných i bývalých horníků v tradičních uniformách. Tak se při příležitosti Dne horníků vzpomínalo na kamarády, kteří při dobývání černého uhlí zahynuli. Pieta byla o to silnější, že šlo o poslední připomínku v době, kdy se v revíru ještě těží.

Při oslavách příštího Dne horníků za rok už totiž OKD uhlí těžit nebude.„Víme už tři roky, že bude konec, jsme na to připraveni, ale stejně to teď na mě silně dolehlo, protože ten konec už vidíme,“ přiblížil své pocity generální ředitel OKD Roman Sikora.

Konce těžby sice lituje, rozhodnutí ale nezpochybňuje. Aktuální prognózy odhadují, že těžba by měla skončit na přelomu ledna a února příštího roku.

„Rozhodli jsme se tehdy správně. Současné světové ceny uhlí, nedostatek horníků i stále přísnější legislativa ukazují, že to bylo dobré rozhodnutí. Navíc už pomalu není komu uhlí dodávat, Liberty Ostrava jako tradiční velký odběratel vlastně neexistuje, Třinecké železárny berou menší objemy, elektrárny Tameh i Dětmarovice skončily,“ vysvětlil generální ředitel.

Dodal, že přesto chtějí, aby hornické tradice nezanikly. „Minimálně pietní akt a hornické slavnosti chceme pořádat i poté, co těžba skončí, stejně tak chceme i nadále podporovat nadaci Barborka, která pomáhá třeba dětem zahynulých horníků,“ připojil Sikora.

Současní i bývalí havíři slavili v Karviné Den horníků naposledy v době těžby uhlí. Příští rok už se bude jen vzpomínat. (11. září 025)
Za více než 240 let dobývání uhlí v ostravsko-karvinském revíru podle něj při práci zahynulo přes 800 havířů.

I odborový předák Rostislav Palička říká, že havíři jsou na blížící se konec připraveni. „Je dobře, že existuje sociální program, který zajistí, aby lidé našli nové uplatnění. Díky tomu snad vše proběhne bez velkých sociálních otřesů.“

Vzpomínkový akt začal na Univerzitním náměstí v Karviné položením květin, následoval průvod krojovaných horníků a hostů v čele s hornickou kapelou na mši do kostela Povýšení svatého Kříže.

Součástí akce byla i vernisáž výstavy fotografií Odcházíme… s hlavou vztyčenou!, která připomíná zanikající hornické profese a bude postupně k vidění v Karviné, Ostravě a Praze.

