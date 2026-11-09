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Věřitelé OKD čekají už deset let na peníze, konec insolvenčního řízení nejistý

Darek Štalmach
  6:49
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Věřitelé někdejší těžební společnosti OKD nemají ani po deseti letech od zahájení insolvenčního řízení jasno, kolik peněz ze svých pohledávek nakonec získají. Rozhodující přitom může být výsledek dlouholetého sporu o více než deset miliard korun, které po OKD požaduje Citibank.

Pohledávky Citibank nyní potvrdil Nejvyšší soud, spor ale ještě zcela nekončí.

Pokud se na rozdělování zbývajících peněz bude podílet také Citibank, mohou ostatní věřitelé podle insolvenčního správce Leea Loudy získat jen nižší jednotky procent svých pohledávek. Bez účasti banky by jejich uspokojení mohlo dosáhnout až deseti procent.

V přepočtu na každý milion korun uznané pohledávky by tak věřitelé v příznivější variantě mohli získat až sto tisíc korun. S Citibank by to třeba při dvouprocentním uspokojení bylo jen dvacet tisíc.

„Rozdíl v těchto scénářích pro ostatní věřitele je, zda tyto budou uspokojovány přibližně v deseti procentech nebo v nižších jednotkách procent,“ vysvětlil insolvenční správce Lee Louda. Jde podle něj jen o hrubý odhad, neboť soudní spory stále pokračují.

Insolvenční řízení OKD začalo 3. května 2016. Společnost tehdy dlužila více než 17 miliard korun a evidovala přes 650 věřitelů. Pohledávky do řízení následně přihlásilo 551 věřitelů, ti požadovali více než 23 miliard korun.

Další stovky milionů ze Správy pohledávek OKD už Bakala nedostane

Mezi nároky byly i dvě pohledávky Citibank v celkové výši přibližně 10,15 miliardy korun. Souvisely s financováním někdejší mateřské skupiny NWR, za jejíž dluhopisy a úvěry se zaručila také OKD.

Insolvenční správce i OKD pohledávky odmítali uznat. Krajský soud v Ostravě je však uznal, jeho závěry následně potvrdil Vrchní soud v Olomouci a nyní obstály také před Nejvyšším soudem.

„Je nutno upozornit, že všechny aspekty sporu dosud vyřešeny nejsou. Nejvyšší soud částečně insolvenčnímu správci v dovolacím řízení vyhověl a spor vrátil odvolacímu soudu,“ upozornil Louda.

Část sporů se týká smluv, kterými se OKD vzdala práva požadovat po NWR náhradu za plnění z ručení. Podle Loudy je však skupina NWR v likvidaci a nemá reálný majetek, z něhož by se případný nárok uhradil. Správce i OKD navíc podali žaloby pro zmatečnost týkající se postavení Citibank v řízení.

Podle Jana Solicha ze Správy pohledávek OKD jsou řízení o těchto žalobách nyní přerušena.

Termín ukončení? Nelze spolehlivě určit

Původní OKD mezitím prošla reorganizací. V roce 2018 převedla doly a provozní majetek na novou společnost, kterou prostřednictvím společnosti Prisko převzal stát. Sama se přejmenovala na Správa pohledávek OKD a zůstaly jí staré závazky a soudní spory.

Věřitelé již část peněz dostali V roce 2019 připadalo nezajištěný věřitelům 0,35 procenta pohledávek, tedy 3 500 korun z milionu.

Koncem roku 2025 začala další vln výplat. Na základě dohody o narovnání sporů s bývalými vlastníky a členy vedení OKD se společnosti vrátilo 31,7 milionu korun dříve uhrazených soudních nákladů. Polovinu vyčlenila na výplaty věřitelům, zbývající část ponechala jako rezervu.

Na konci roku 2025 měla na účtech přibližně 271 milionů korun, ne všechny však může rozdělit. Rezerva existuje i na pohledávky Citibank. Výsledek může ovlivnit také stále běžící spor s Veolií o 510 milionů korun.

„Termín ukončení insolvenčního řízení proto nyní nelze spolehlivě určit,“ uvedl Solich. Nejprve je třeba dokončit spory, vypořádat rezervy a rozdělit zbytek prostředků.

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