Do dolů chtěly v budovatelské éře fárat i ženy, pracovaly jich tam desítky

Do paradoxní situace se na začátku padesátých let dostali čelní představitelé společnosti OKD. Až na úrovni ministerstva museli řešit nečekaný problém. Do dolů chtěly fárat ženy, zákony to ale neumožňovaly. Věc došla tak daleko, že v říjnu 1952 mířila na adresu Revírního báňského úřadu v Ostravě zpráva o počtu žen zaměstnaných pod zemí.