Horník z Darkova: Tatovi polámal nohy výbuch v dole, mě zranili při autonehodě

Tento týden skončila 170 let dlouhá historie Dolu Darkov ve Stonavě na Karvinsku, když odtud v úterý symbolicky vyvezli poslední vozík s uhlím. Jedním z horníků, který zde pracoval, byl i David Ohradka z Ostravy. „Já jsem na to, že jsem byl horníkem, hrdý. Kdyby to šlo, hned bych šel zpátky,“ říká Ohradka.