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Důl ČSM přišel o jednu plíci. Horníci navždy vypnuli obří ventilátor

Darek Štalmach
  12:45
Jako kdyby zavřený Důl ČSM na Karvinsku přišel o jednu plíci. V jeho části Jih totiž ve čtvrtek dopoledne horníci totiž vypnuli větrání a čtyřmetrové lopatky ventilátoru se tam tak definitivně zastavily.

Vypnutí ventilátoru na Jihu neznamená, že by se důl přestal větrat, jde ale o další krok k jeho definitivní likvidaci. Proudění vzduchu v podzemí, kterému horníci říkají důlní větry, se nyní upravilo tak, aby se vzduch do jižní části dál dostával, ale odváděl se už přes lokalitu Sever. Tam se ventilátor zastaví v září a pak už do dolů nemůže nikdo sfárat.

„Větrní systém se skládá z lokality Sever a lokality Jih, každá má svůj ventilátor. V rámci přípravy na likvidaci se převádí větrání z lokality Jih na lokalitu Sever,“ vysvětlil vedoucí větrání Dolu ČSM Vítězslav Košňovský.

Mistr údržby v likvidovaném Dole ČSM-Jih Milan Siekiera právě přijímá pokyn zastavit navždy hlavní ventilátor. (11. června 2026)
Hlavní ventilátor likvidovaného Dolu ČSM - Jih na Karvinsku se navždy zastavil. (11. června 2026)
Hlavní ventilátor likvidovaného Dolu ČSM - Jih na Karvinsku se navždy zastavil. (11. června 2026)
Hlavní ventilátor likvidovaného Dolu ČSM - Jih na Karvinsku se navždy zastavil. (11. června 2026)
Vedoucí větrání ČSM - Jih Vítězslav Košňovský. (11. června 2026)
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„Z výdušné jámy se nyní stane vtažná a všechna důlní díla na lokalitě Jih budou odvětrávána ventilátorem ze Severu,“ doplnil vedoucí.

Hlavní ventilátor lokality ČSM-Jih je v provozu od roku 1986. Oběžné kolo má průměr čtyři metry, za minutu udělá 500 otáček a za sekundu dokáže dopravit až 430 metrů krychlových vzduchu.

Na lokalitě Jih byly, stejně jako na Severu, dva hlavní ventilátory. Jeden pracoval, druhý sloužil jako záloha, pozice se měnily zhruba po měsíci. „Pokud není výpadek elektrického proudu nebo přejíždění na záložní, což trvá maximálně několik minut, jede ventilátor neustále v kuse,“ vysvětlil Vítězslav Košňovský ještě před jeho odstavením.

Důl ČSM se chystá na zásyp jam po uhlí hlušinou. Pak už bude těžit metan

Důl podle něj musí být větraný neustále. Nejde jen o přívod vzduchu pro lidi, kteří ještě v podzemí pracují. Proudění vzduchu je důležité také kvůli metanu, oxidu uhelnatému a dalším plynům, jejichž koncentrace se v podzemí sledují.

„Dole je nainstalována spousta čidel. Sledujeme koncentrace metanu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, kyslíku a rychlosti proudění vzduchu,“ popsal situaci na šachtě inspekční technik OKD Petr Jordán.

Právě pracoviště inspekce patří k místům, odkud se stav dolu dál kontroluje. Podle Jordána se z grafů a čidel dá poznat například zvýšený výskyt oxidu uhelnatého, který může signalizovat problém v podzemí. Při vážnější události je odtud možné přivolat báňské záchranáře.

Vypnutí jižního ventilátoru předcházely úpravy takzvané větrní sítě. To je soustava chodeb, uzávěr a cest, kterými se v dole vede vzduch. Teprve po těchto změnách mohly obě jižní jámy začít sloužit jako vtažné a použitý vzduch z jižní části se mohl začít odvádět přes Sever.

Důvodem je příprava hlavních důlních děl lokality Jih na likvidaci. Následovat budou další práce v podzemí, mimo jiné oddělení jižní a severní části dolu a příprava jam na zásyp.

„Končí jedna éra“

Pro lidi, kteří na ČSM strávili desítky let, však čtvrteční zastavení ventilátoru nebylo jen technickým úkonem. „Končí jedna éra. Vydal jsem tady už pokyn k ukončení těžby a tady také začíná další éra,“ řekl Jordán, který v této funkci pracuje od roku 1995.

Ještě výrazněji konec dolu vnímají zaměstnanci, kteří na ČSM zůstali i po ukončení těžby a starají se o zařízení nutná pro bezpečnou likvidaci. Mistr údržby Milan Siekiera nastoupil na ČSM 1. února 1992 a pracuje tam dodnes.

„Začal jsem tady jako údržbář. Pak jsem nastoupil do technicko-hospodářské pozice, prošel jsem různými úseky a dnes jsem mistr údržby,“ popsal krátce předtím, než přijal pokyn k vypnutí ventilátoru.

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V dole by podle svých slov chtěl zůstat co nejdéle. Jeho další budoucnost je ale nejistá. „Ještě nám jedou hlavní ventilátory na lokalitě Sever, které se budou vypínat v září. Potom uvidím, jestli se mnou podnik bude mít další plány, nebo ne,“ řekl.

Do důchodu mu podle jeho slov chybí sedm let. Práci mimo důl zatím aktivně nehledal. „Kdyby byla nějaká lukrativní nabídka, mrzelo by mě to, protože zatím odejít nechci. Jsem tady spokojený, ale budu se zajímat. Nechci být na pracáku, chci pracovat, ale nevím, jaké jsou možnosti. Pětapadesát plus už je prostě špatně,“ dodal.

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