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Tuny kamení padají do jámy. OKD zahájily zasypávání posledního dolu na Karvinsku

Darek Štalmach
  15:31
Takřka kilometr padá kamení při zásypu jedné ze dvou jam Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Ten byl součástí posledního činného černouhelného dolu v České republice. Těžba tam skončila letos na konci ledna. Společnost OKD v úterý zahájila zasypávání první z jam.

Do bývalé výdušné jámy začala proudit hlušina, kamení získané při úpravě vytěženého uhlí. Následně kámen prošel certifikací, při níž se kontrolovala například jeho zrnitost či vyluhovatelnost.

„Výpočet říká, že potřebujeme 45 tisíc kubíků kameniva. Na hromadě máme skoro 60 tisíc, takže máme rezervu,“ přiblížil přípravu na zásyp šachty ředitel útlumu a závodní dolu David Hájek.

Zásyp je jedním z kroků postupné technické likvidace Dolu ČSM. Po ukončení těžby se práce přesunuly k uzavírání podzemních chodeb, demontáži zařízení a zabezpečení jednotlivých jam.

Nejprve je na řadě lokalita Jih, po ní bude následovat také Sever. Uzavřením všech čtyř jam skončí historie poslední činné černouhelné šachty v zemi definitivně.

Zasypávání posledního černouhelného Dolu ČSM Jih na Karvinsku. (21. července 2026)
Společnost OKD zahájila zasypávání Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Jámu nejspíše navždy zaplní tuny kamení. (21. července 2026)
Společnost OKD zahájila zasypávání Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Jámu nejspíše navždy zaplní tuny kamení. (21. července 2026)
Společnost OKD zahájila zasypávání Dolu ČSM Jih na Karvinsku. Jámu nejspíše navždy zaplní tuny kamení. (21. července 2026)
14 fotografií

„Materiál dopravují nad ústí jámy tři pásové dopravníky. Odtud padá téměř kilometr do podzemí. Zasypávání bude probíhat nepřetržitě a potrvá přibližně jedenáct dnů,“ doplnil ředitel útlumu další detaily zásypu.

Kamenný zásyp skončí zhruba 30 metrů pod povrchem. Nad ním někdejší horníci vytvoří štěrkové lože, zbytek jámy vyplní betonová směs a uzavře jámová zátka.

Zahájení zásypu předcházely měsíce příprav. Horníci museli odstranit klece, lana a další zařízení, v podzemí museli vybudovat 87 výbuchu vzdorných hrází.

Co po těžbě? Budeme energetickou firmou, developery, říká místopředseda představenstva OKD

Se zasypáváním museli zaměstnanci OKD počkat, než na sousední jámě, zhruba 600 metrů pod zemí, správně vytvrdne betonová jámová zátka. Prostory pod ní budou sloužit jako obří zásobník pro těžbu důlního plynu.

Zasypání jámy zároveň znamená i definitivní oddělení jižní části dolu od lokality Sever. V posledních dvou spojovacích chodbách uzavřou záchranáři hráze a přeruší proudění vzduchu.

Po dokončení prací na Jihu se technická likvidace přesune na lokalitu Sever. Také tam OKD uzavře podzemní díla, zlikviduje zařízení a postupně vyřadí z provozu obě zbývající jámy.

Příští týden už se do chodeb nikdo nedostane

„Zítra v noci se pustíme do stavby druhé poloviny jámové zátky na Severu a od středy příštího týdne se už nikdo do chodeb dolu nedostane,“ popsal další plánované kroky David Hájek. „Zaměstnanci budou moci později sjíždět už jen do svislých důlních děl, a to pouze po úroveň vybudovaných zátek nebo postupující výplně jam,“ dodal.

Celkově si zasypávání dolu ČSM ještě nějakou dobu vyžádá. „Zasypání výdušné jámy v severní části bude následovat v září. V prosinci pak začne vyplňování úvodní jámy cemento-popílkovou směsí na Jihu a na přelomu ledna a února 2027 na Severu,“ vysvětlila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková s tím, že na technickou likvidaci dolu OKD vytvořila rezervu 3,3 miliardy korun.

Definitivní konec. Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím

„Dokončením likvidace čtyř jam bude celý důl uzavřen. Práce, které povedou k bezpečné likvidaci dolu a zachování možnosti těžby metanu, potrvají do čtvrtého čtvrtletí roku 2028,“ doplnila mluvčí.

Cemento-popílkové směsi se pro zasypání části jam využívá hlavně kvůli zachování těžby plynu.

Z jižní části závodu chce OKD metan odvádět připraveným potrubím na lokalitu Sever, kde jej bude odsávat degazační stanice. Plyn bude využívat k výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce. Její zkušební provoz chce společnost zahájit letos v říjnu.

OKD nyní z podzemí odsává přibližně 16 tisíc metrů krychlových čistého metanu denně. Předpokládá, že metan bude možné získávat ještě několik desítek let.

Zasypávání jam začalo v Dole ČSM Jih na Karvinsku. Jde o poslední činný důl.

Zasypávání jam začalo v Dole ČSM Jih na Karvinsku. Jde o poslední činný důl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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