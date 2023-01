Mrtvého horníka záchranáři vyprošťovali několik hodin, přimáčkl ho dopravník

Příčinou neštěstí byl velmi pravděpodobně důlní otřes, citelný i na jiných místech regionu. Stalo se tak po desáté hodině dopoledne, přičemž v hloubce 1 100 metrů v Dole ČSM-Jih ve Stonavě na Karvinsku měl otřes dramatické následky pro posádku horníků.

„Báňští záchranáři v podzemí dolu zasahovali až do večerních hodin, končili až někdy po dvacáté hodině večerní,“ poznamenala Jana Dronská, mluvčí podniku Diamo, pod který Hlavní báňská záchranná služba (HBZS) patří.

Zatímco zraněné horníky se podařilo dostat na povrch brzy po poledni, vyprošťování zemřelého havíře trvalo poměrně dlouho. „Podařilo se to zhruba o půl šesté večer,“ dodala Dronská.

Báňští záchranáři zasahovali více než kilometr pod zemí takřka deset hodin, sfáralo jich devatenáct, pět pracovalo na povrchu.

„Museli jsme dokonce využít pálicí soupravy naší vlastní konstrukce, protože postižený horník byl přitlačen kovovou výztuží sběrného dopravníku, kterou jsme museli rozpálit,“ vysvětlil ředitel HBZS Josef Kasper pro Českou televizi.

Podle informací iDNES.cz je mrtvým zkušený osmačtyřicetiletý havíř české národnosti. „Mohu jen potvrdit, že šlo o našeho zaměstnance,“ uvedla mluvčí těžařské firmy OKD Naďa Chattová.

Dalších jedenáct horníků se zranilo. Všichni byli ošetřeni a pět z nich ve věku od třiačtyřiceti do pětapadesáti let rozvezli už klasičtí záchranáři do několika nemocnic. Nejvážněji zraněného muže pak transportoval záchranářský vrtulník do Fakultní nemocnice v Ostravě. „Je mimo bezprostřední ohrožení života, nyní jsou prováděna vyšetření,“ sdělila dnes dopoledne mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Tragédii vyšetřuje komise složená ze zástupců obvodního báňského úřadu, police, vedení OKD a zástupců odborů. „Dnes do míst nehody sfárali báňští inspektoři,“ poznamenala mluvčí OKD Chattová.