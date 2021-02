Kraj chce pomoci dodavatelům OKD, konec těžby ohrozí tisíce pracovních míst

„OKD končí. Jestli to bude do konce letošního roku, nebo se těžba trochu protáhne, není důležité. Důležité je, že dodavatelé OKD, malí i velcí, nemají k dispozici žádný ucelený program pomoci. Proto jsme se spojili s našimi kolegy, abychom zjistili, jaké jsou možnosti případné pomoci a zda tyto firmy o naši pomoc stojí,“ vysvětlil důvody pro vznik pracovní skupiny náměstek hejtmana Jakub Unucka.



„Chceme pomoci firmám, které po utlumení činnosti OKD přijdou o část zakázek. Chceme jim poradit, jak restrukturalizovat výrobu, jak najít nová odbytiště,“ upřesnil detaily společného záměru pomoci firmám Jan Březina, předseda krajské hospodářské komory.

Případným zájemcům chtějí členové skupiny pomáhat v několika směrech.

„Třeba při transformaci zejména ve dvou rovinách. Máme tady firmy s výborným produktem, ale byly zvyklé na jiné trhy. Těm chceme pomoci k hledání nových odběratelů, třeba v Austrálii,“ přiblížil možnosti Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.



„Dalším pak chceme, třeba i za přispění Moravskoslezského inovačního centra, najít cestu k možným novým produktům, s nimiž by se mohly udržet na trhu. Nechceme ale nikomu říkat, jak podnikat nebo co má dělat. Jen chceme pomoci s kontakty a podobně.“

Firmám rozeslali dotazníky

V první fázi chtějí zástupci kraje zjistit, o jakou formu pomoci by firmy případně měly zájem.

„Protože nemáme jejich data, jak na tom jsou, co potřebují, rozeslali jsme jim dotazník, abychom věděli, co pro ně můžeme udělat, co potřebují,“ vysvětlil Unucka.



„Dotazníky budeme vyhodnocovat okolo 25. února. Když nám firmy řeknou, že nemají žádný problém, tak tu skupinu rozpustíme. Pokud nám ale oznámí, že budou muset propouštět třeba tři tisíce lidí, tak začneme takový problém řešit. Třeba i tím, že se obrátíme o pomoc na ministerstva v Praze.“

Koncem těžby v OKD může být podle odhadů kraje ohroženo až pět tisíc pracovních míst napříč regionem. A další zanikající pracovní místa řeší i samotná společnost OKD.

Horníkům pomáhá projekt Nová šichta

Už v lednu odešli horníci z utlumovaných šachet, v březnu čeká firmu další kolo propouštění. S těžbou skončí šachta ČSA.

OKD se už na odchod zaměstnanců chystá. „Personalisté OKD v minulých týdnech vedli osobní pohovory se zaměstnanci, kteří ke konci února 2021 budou přecházet pod státní podnik Diamo. Celkem se jedná o 1 770 lidí,“ přiblížila rozsah propouštění mluvčí OKD Naďa Chattová.



Dodala, že 493 zaměstnanců bude nadále pracovat ve státním podniku Diamo. Zbylých 1 277 lidí bude připraveno k rozvázání pracovního poměru podle kolektivní smlouvy OKD.

Novou práci mohou horníci hledat i prostřednictvím projektu Nová šichta. Ten je kontaktuje s firmami na Karvinsku i v okolí, které jim mohou nabídnout práci.

„V rámci projektu Nová šichta a vytvořené aplikace Burza práce, ve které si zaměstnanci vybírají z volných pozic a naopak firmy vidí naše uchazeče o novou práci, se zapojilo už přes 300 lidí,“ uvedla Naďa Chattová. „Firmy mají o naše lidi velký zájem. Nejvíce o zámečníky a elektrikáře. První smlouvy v novém zaměstnání se už teď podepisují.“