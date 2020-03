OKD za sedm dní zasypala jednu z jam ve Chlebovicích, útlum finišuje

Z posledního činného černouhelného dolu v moravské části OKD tak zůstává už jen poslední místo, kde se dá sfárat do podzemí – šachta ve Staříči.



„V lokalitě Chlebovice byla zasypána výdušná jáma a cemento-popílkovou směsí postupně zaléváme plynovou jámu, což je vázáno na technologické přestávky v důsledku tvrdnutí této směsi,“ sdělil mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský. „Finální ukončení všech plánovaných prací v Chlebovicích počítáme v průběhu první poloviny roku 2021.“

Chlebovická jáma o průměru 7,5 metru, byla zasypána během pouhých sedmi dnů. Z dolu, v němž například při výbuchu v prosinci 1976 zahynulo 43 horníků, tak už zůstávají, s výjimkou druhé, pomaleji zasypávané jámy, už jen povrchové stavby.

První, původně výdušná jáma, byla v Chlebovicích vykopána v roce 1963 a dosáhla hloubky 761 metrů. Druhá, vtažná, pak sahala až do hloubky 926 metrů.

„Z důvodu kontinuálního zajištění větrání jámy se zásyp prováděl nepřetržitě. Chlapi z naší důlní dopravy se kvůli tomu také střídali u dopravníku instalovaného na ohlubni se závodními báňskými záchranáři,“ popsal pro měsíčník Horník Ivan Šimek, vedoucí závodu Útlum-Jih, jenž se stará útlum Dolu Paskov, pod který šachty ve Staříči a okolí patří.

Ve druhé z jam, v současnosti zasypávané, bude umístěno jímání důlních plynů.

Útlum Sviadnova by měl být hotov ještě letos

Společně se zahájením zasypávání byla chlebovická část Dolu Staříč oddělena od mateřské šachty i fyzicky – v podzemí byla vybudována výbuchuvzdorná hráz. Obdobná byla postavena i mezi šachtami Staříč a Sviadnov. Jedna z tamních jam byla zasypána už loni.

I zde by se v budoucnu měl jímat důlní plyn. Proto se druhá z jam kvůli technologickým přestávkám daným tuhnutím zásypového materiálu ještě likviduje. Hotovo by mohlo být v srpnu. „Útlum lokality Sviadnov dokončujeme, měl by být hotov ještě v tomto roce,“ podotkl Čelechovský.

Co bude dál se zbývající šachtou ve Staříči, to zatím není jasné.

„Lokalita Staříč je nyní v konzervačním režimu. Tento stav je v důsledku nedokončených administrativních kroků vyžadovaných báňskými předpisy. V tomto kontextu předpokládáme, že po jejich dořešení bude likvidace Dolu Staříč následně probíhat po dobu dvou let,“ komentoval situaci Čelechovský.

Rozhodující pro to, kdy bude možné definitivně zlikvidovat také šachtu ve Staříči včetně jejího zasypání, bude okamžik, kdy vláda odepíše tamní zásoby uhlí.

„Zásoby ještě odepsány nejsou. Dokud se tak nestane, nelze dokončit likvidaci důlních děl,“ dodal ústřední báňský inspektor Českého báňského úřadu Bohuslav Machek.

Zasypávání těžních jam sviadnovské šachty někdejšího Dolu Staříč (2019):