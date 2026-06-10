Čtyřicetiminutová diskuse, v níž však vystoupili pouze zastánci primátora. Ač lidovci a členové hnutí Naše Město Frýdek-Místek opakovaně na jednání frýdecko-místeckých zastupitelů vyzývali své koaliční partnery z hnutí ANO, aby svou podporu odvolání Petra Korče z čela města vysvětlili, neuspěli.
Narazili na mlčení a dvojí hlasování o ukončení debaty. Podle Petra Korče je důvodem jeho zvažovaná kandidatura do Senátu. „Všichni víme, kdo usiluje o to, aby jej ovládl,“ říká.
Čekal jste dnešní odvolání?
V politice musí člověk očekávat cokoliv. Jako člověk jsem to ale neočekával. Ještě dnes ráno jsme měli krátké koaliční jednání o tom, zda všechny body na zastupitelstvu společně prohlasujeme a jednání proběhne naprosto standardně. Pro mě je to velké překvapení.
Bylo mi řečeno, že by se dalo zařídit, abych byl primátorem i v případě, že hnutí Naše Město nevyhraje volby. Protihodnotou mělo být, že nebudu kandidovat do Senátu.