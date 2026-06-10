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Stojím hnutí ANO v cestě k ovládnutí Senátu, naznačuje odvolaný primátor Korč

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Petr Korč během rozhovoru s médii poté, co jej zastupitelé odvolali z postu primátora. (10. června 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Darek Štalmach
  15:30
O zákulisní hře sahající až ke špičkám hnutí ANO mluví v souvislosti se svým středečním odvoláním z funkce nyní už bývalý frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M). Údajně je za tím jeho zvažovaná kandidatura do Senátu, tvrdí politik. Zástupci hnutí ANO, s nimiž byl Korč v koalici, podle něj hlasovali na pokyn shora.

Čtyřicetiminutová diskuse, v níž však vystoupili pouze zastánci primátora. Ač lidovci a členové hnutí Naše Město Frýdek-Místek opakovaně na jednání frýdecko-místeckých zastupitelů vyzývali své koaliční partnery z hnutí ANO, aby svou podporu odvolání Petra Korče z čela města vysvětlili, neuspěli.

Narazili na mlčení a dvojí hlasování o ukončení debaty. Podle Petra Korče je důvodem jeho zvažovaná kandidatura do Senátu. „Všichni víme, kdo usiluje o to, aby jej ovládl,“ říká.

Čekal jste dnešní odvolání?
V politice musí člověk očekávat cokoliv. Jako člověk jsem to ale neočekával. Ještě dnes ráno jsme měli krátké koaliční jednání o tom, zda všechny body na zastupitelstvu společně prohlasujeme a jednání proběhne naprosto standardně. Pro mě je to velké překvapení.

Bylo mi řečeno, že by se dalo zařídit, abych byl primátorem i v případě, že hnutí Naše Město nevyhraje volby. Protihodnotou mělo být, že nebudu kandidovat do Senátu.

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